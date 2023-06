Copom indica em ata que desinflação pode permitir corte de juros em agosto

Segundo o comitê do Banco Central, a continuidade da queda da inflação — e o impacto sobre as expectativas do mercado para o IPCA —, pode possibilitar uma queda dos juros na próxima reunião. Em doze meses, encerrados em maio, o IPCA ficou em 3,94%. Nas estimativas do mercado financeiro, a inflação deve encerrar em 5,06%, revisões que seguem há pelo menos seis semanas. “A avaliação predominante foi de que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião”, informou o Banco Central.

A Selic está em 13,75% ao ano desde agosto do ano passado, e a demora para sinalizar um corte vinha irritando até mesmo o Ministério da Fazenda, que tem em Fernando Haddad, um dos membros do governo Lula mais pacientes com o Banco Central. A falta de sinalização sobre os juros no comunicado divulgado na última quarta-feira irritou o governo, e o sinal dado na ata pode acalmar a situação.

Apesar de admitir uma mudança na política monetária, o BC continuou a adotar um tom muito cauteloso. Segundo o Copom, a dinâmica de queda da inflação “ainda reflete o recuo de componentes mais voláteis e que a incerteza sobre o hiato do produto gera dúvida sobre o impacto do aperto monetário até então implementado”. Segundo o Copom, cortes de juros “exigem confiança” no trajetória de queda da inflação, uma vez que reduções “prematuras” da taxa Selic podem gerar “reacelerações do processo inflacionário”.