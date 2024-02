Elon Musk vai comprar a Disney? Entenda a (nova) polêmica do bilionário

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX, Neuralink e X (antigo Twitter), disse no último fim de semana que estaria considerando adquirir novas empresas. O anúncio — ou brincadeira — foi feito durante evento de lançamento do longa-metragem Lola, produzido pela filha do investidor Nelson Peltz. Imediatamente, as redes foram tomadas pelo rumor de que Musk, na verdade, estaria pensando em adquirir a Disney porque Peltz é um dos maiores acionistas da empresa e, por lá, trava uma briga por mais espaço no Conselho de Administração e pela demissão do CEO Bob Iger.

Peltz alega que os acionistas perderam cerca de 70 bilhões de dólares em valor no ano passado. Em 2023, as ações da Disney acumularam alta de 5%, enquanto o S&P 500, índice da bolsa americana, subiu 25%.

Além da briga entre Peltz e Iger, há uma disputa entre Musk e Iger. O dono da Tesla, que já pediu publicamente a demissão de Iger, declarou a Disney como “inimiga” após a empresa retirar a publicidade da rede social X depois de o bilionário ter feito declarações antissemitas.

Apesar da sugestão, é improvável que Musk compre a Disney, avaliada em 180 bilhões de dólares. O valor é um pouco inferior ao patrimônio líquido de Musk, avaliado em 198 bilhões de dólares. Por outro lado, o processo de compra do X começou com sugestões parecidas na rede social. Após idas e vindas, desistências e ameaças de judicialização, a transação foi concluída em 2022 por 44 bilhões de dólares.