Elon Musk ultrapassa US$ 1 trilhão em fortuna com disparada das ações da SpaceX

A estreia da SpaceX na Nasdaq transformou Elon Musk no primeiro trilionário da história, ao menos no papel. As ações da companhia espacial fecharam o primeiro dia de negociação com alta de 19,3%, elevando o valor de mercado da empresa para cerca de US$ 2,1 trilhões (R$ 11,6 trilhões) e consolidando a maior oferta pública inicial de ações (IPO) já realizada.

Os papéis encerraram o pregão a US$ 161,11, acima do preço de estreia de US$ 135. Durante o dia, chegaram a atingir uma avaliação superior a US$ 2,3 trilhões (R$ 12,7 trilhões), antes de devolver parte dos ganhos.

A operação levantou US$ 75 bilhões (R$ 413 bilhões), valor que pode chegar a US$ 86 bilhões (R$ 473 bilhões) caso os coordenadores exerçam integralmente o lote adicional de ações. A demanda superou em mais de três vezes a oferta disponível, impulsionada por gestores de recursos, fundos soberanos do Oriente Médio, hedge funds e investidores de varejo.

Fortuna de Musk ultrapassa US$ 1 trilhão

Com a valorização da SpaceX, a participação de 42% detida por Musk na companhia passou a valer mais de US$ 800 bilhões (R$ 4,4 trilhões). Somada à sua fatia na fabricante de veículos elétricos Tesla, estimada em cerca de US$ 280 bilhões (R$ 1,5 trilhão), sua fortuna supera a marca de US$ 1 trilhão (R$ 5,5 trilhões).

O empresário já era o homem mais rico do mundo antes da abertura de capital, mas a disparada das ações ampliou a distância para os demais bilionários do ranking.

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Durante cerimônia realizada em Starbase, no Texas, Musk afirmou que jamais imaginou que a empresa alcançaria tal dimensão. Segundo ele, nos primeiros anos da companhia, a expectativa predominante era de fracasso.

IPO serve como teste para novas gigantes da tecnologia

O desempenho da SpaceX é acompanhado de perto por Wall Street porque poderá influenciar outras grandes estreias previstas para os próximos meses.

Investidores observam especialmente os planos de abertura de capital da desenvolvedora de inteligência artificial OpenAI e da startup Anthropic, que estudam operações semelhantes.

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A forte valorização ocorre em um momento de crescente debate sobre os níveis alcançados pelas ações de tecnologia e inteligência artificial, que acumulam ganhos expressivos nos mercados americanos nos últimos anos.

Estreia pressiona concorrentes do setor espacial

Embora a SpaceX tenha sido a protagonista do dia, a estreia teve impacto negativo sobre outras empresas do setor aeroespacial.

As ações da Rocket Lab recuaram 10,8%, enquanto os papéis da Planet Labs caíram 8,7%.

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Analistas apontam que parte dos investidores pode ter migrado recursos para a SpaceX, considerada a líder absoluta do setor. Com valor de mercado próximo de US$ 2,1 trilhões (R$ 11,6 trilhões), a companhia vale cerca de 30 vezes mais do que a Rocket Lab.

Festa em Wall Street marca estreia histórica

A abertura de capital também mobilizou o mercado financeiro de Nova York. O banco JPMorgan Chase organizou uma celebração em sua sede em Manhattan para executivos, banqueiros e funcionários da SpaceX.

O evento reuniu cerca de 250 colaboradores da companhia e executivos de Wall Street para comemorar uma operação que já entra para a história dos mercados financeiros pela dimensão da captação e pela avaliação alcançada pela empresa.