Elon Musk tem todas as cartas na mão para reduzir a oferta do Twitter

O empresário Elon Musk, fundador da Tesla e SpaceX, fechou o acordo de compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, mas esse valor pode ser rebaixado tranquilamente – se o bilionário quiser – segundo avaliação da Hindenburg Research, empresa norte-americana de investimentos.

A tese de que Musk pode reprecificar a oferta está apoiada no derretimento dos papéis de tecnologia nos últimos meses em decorrência da elevação dos juros americanos, e no resultado trimestral fraco da rede social.

As ações do Twitter fecharam com queda de 4% na segunda-feira, 9, com o preço das ações cotados 47,76, atingindo o nível mais baixo desde que o bilionário fez a oferta de 54,20 dólares por ação em abril, na qual ele definiu como “sua melhor e final oferta”. Nesta terça-feira, os papéis seguem a tendência da queda. Por volta das 15h53, o recuo era de 1%.

Se Elon Musk desistisse da compra, as ações poderiam cair 50% em relação aos níveis atuais, de acordo com projeções da Hindenburg Research. Com isso, o preço das ações cairia para algo em torno de 31,40 dólares, negociada 37% abaixo do atual preço de fechamento. “Musk tem todas as cartas aqui”, diz a empresa em relatório. Os analistas especulam uma multa de 1 bilhão de dólares caso Musk desista da compra.