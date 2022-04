Elon Musk paga US$ 44 bilhões e vira o novo dono do Twitter

O bilionário Elon Musk é dono de uma nova empresa: o Twitter. Nesta segunda-feira, 25, o conselho de administração da empresa aprovou a proposta do executivo, de pagar 54,20 de dólares por ação, numa compra avaliada em 44 bilhões de dólares. Com isso, o Twitter passará a ser uma empresa privada.

O preço de compra representa um prêmio de 38% em relação ao preço de fechamento das ações do Twitter em 1º de abril de 2022 , que foi o último dia de negociação antes de Musk divulgar sua participação de aproximadamente 9% no Twitter.

“O conselho do Twitter conduziu um processo cuidadoso e abrangente para avaliar a proposta de Elon com foco deliberado em valor, certeza e financiamento. É o melhor caminho para os acionistas do Twitter”, disse Bret Taylor , presidente do conselho independente do Twitter ao anunciar o acordo.

Parag Agrawal, CEO da rede social, retuitou o colega de conselho e disse que a empresa “tem um propósito e relevância que impacta o mundo inteiro. Profundamente orgulhoso de nossas equipes e inspirado pelo trabalho que nunca foi tão importante”.

A transação deverá ser concluída em 2022, sujeita à aprovação dos acionistas do Twitter, ao recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis ​​e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Quando Musk anunciou a intenção de comprar a totalidade do Twitter com uma oferta de 44 bilhões de dólares para torná-la uma empresa de capital fechado, o conselho se mostrou bastante resistente à proposta. Mas, o plano de Elon Musk de contar com potenciais investidores na aquisição, como Morgan Stanley e outros bancos de investimento, parece ter feito o conselho a rede ceder.

Pouco antes do acordo ser anunciado pelo conselho, Musk deixou um recado sobre a rede social. A seus 83,4 milhões de seguidores, o homem mais rico do planeta disse esperar que até mesmo os “seus piores críticos” continuem usando a plataforma, porque isso significaria “liberdade de expressão”.

