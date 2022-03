Elon Musk e Mark Zuckerberg estão fora de fundo dos CEOs de ‘bom’ caráter

Um novo fundo de investimentos negociado no mercado americano deixou de fora dois dos maiores empreendedores que atuam no país. Isso porque, o Return on Character (retorno de caráter, em tradução livre), lançado na quinta-feira passada, 24, busca valorização do capital visando as ações de empresas lideradas por diretores executivos de “alto caráter”, de acordo com um documento regulatório. Chamou atenção que nem a Tesla, de Elon Musk, e nem a Meta, de Mark Zuckerberg, estão entre as empresas negociadas.

A estratégia do fundo utiliza um modelo baseado em “integridade, responsabilidade, perdão e compaixão”, segundo documento divulgado pela empresa de investimentos. Dan Cooper, gerente de portfólio e fundador da ROC Investments, disse para a Bloomberg que a pesquisa da empresa determina quais ações estão incluídas, uma decisão que não se baseia em popularidade ou capitalização de mercado e recusou-se a comentar porque Tesla e Meta não estão na listagem.

Enquanto as duas empresas ficaram de fora do fundo dos CEOs ‘bonzinhos’, estão incluídas no portfólio empresas rivais como a Apple Microsoft e Amazon.com – comandadas por Tim Cook Satya Nadella e Andy Jassy, ​​respectivamente. A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, também está na listagem.

A história toda do fundo parece polêmica e curiosa, mas entra em uma discussão antiga do mundo corporativo, que é a diferença que um chefe faz na empresa. E, a avaliação disso em um fundo de investimentos pode acelerar essa discussão.

No caso do fundo de investimento em questão, os gestores analisam a linguagem pública dos CEOs de aproximadamente as 1.000 maiores empresas nos EUA. Há uma avaliação comportamental, uma avaliação de “controvérsia” e pontuação de caráter para a construção do portfólio de 75 a 150 empresas. Uma reavaliação será feita anualmente.

A ausência das empresas de Musk e Zuckerberg na listagem é porque, cada um, tem sua parcela de controvérsia. Musk cultiva sua postura polêmica e seus tuítes, que tanto agradam seguidores, atraíram a atenção de órgãos reguladores dos Estados Unidos. Em 2018, por exemplo, uma postagem sobre tornar a empresa privada terminou em uma multa de 20 milhões de dólares e na renúncia de Musk como presidente.

Zuckerberg vem enfrentando uma série de problemas na Meta, incluindo uma ação judicial de investidores sobre preocupações de que a plataforma afeta negativamente a saúde mental de adolescentes.