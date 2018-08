Elon Musk diz que pode fechar capital da Tesla, e ações disparam

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse hoje no Twitter que considera fechar o capital da companhia – comprar os papéis que estão com investidores no mercado. Ele ainda colocou um preço-alvo para os papéis: 420 dólares.

“Estou pensando em fechar o capital da Tesla a 420 dólares Financiamento garantido”, tuitou.

O tuíte do CEO da Tesla fez os papéis da empresa dispararem: as ações subiam 5,9%, a 362,25 dólares, por volta de 17h20 (14h20 de Brasília), após a mensagem de Musk .

Ele afirma ainda que espera que todos os investidores permaneçam com a Tesla, mesmo após o fechamento de capital. Isso seria possível com a criação de um fundo de propósito específico.

O último lucro líquido da Tesla, de 22 milhões de dólares, foi registrado em 2016. No segundo trimestre, a empresa registrou perdas de 717,5 milhões de dólares, mais de duas vezes o prejuízo de 336,4 milhões dólares no mesmo período de 2017. O faturamento aumentou 43,5%, a 4 bilhões de dólares.

Uma oferta de 420 dólares por ação representa um prêmio de 22,8% em relação ao fechamento de segunda feira, avaliando a empresa em cerca de 72 bilhões de dólares.

O jornal britânico Financial Times reportou nesta terça-feira que o fundo soberano da Arábia Saudita, supervisionado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, adquiriu uma participação na Tesla não revelada entre 3 a 5%.

(Com Reuters e AFP)