Elon Musk deixa de ser trilionário, após falha em foguete da SpaceX

Elon Musk perdeu o posto de primeiro trilionário da história. Seu rebaixamento à condição de bilionário foi causado pela forte queda das ações da SpaceX, sua empresa de exploração espacial, após a companhia abortar o lançamento do Starship V3, programado para ontem 16, após o comando da operação detectar uma falha nos motores. Este seria o segundo voo de teste do maior foguete já construído e os investidores contavam com o sucesso da missão. Isto, porque em maio, o primeiro teste não foi totalmente bem-sucedido, já que outra falha nos motores fez com que o foguete caísse no Golfo do México, em vez de pousar suavemente na base da companhia no sul do Texas.

O próprio Musk anunciou o cancelamento em seu perfil na rede social X (antigo Twitter) e prometeu uma nova tentativa para a próxima semana. A promessa, porém, não foi suficiente para mudar o humor de Wall Street, que pune as ações da SpaceX (SPCX) com uma forte queda nesta sexta-feira 17. Por volta das 15h30 (horário de Brasília), os papéis tombavam 4,52% e eram negociados a 125,18 dólares cada. Se o desempenho se mantiver até o fim do pregão, terá sido o sexto dia consecutivo de desvalorização das ações da companhia na bolsa americana Nasdaq.

O desempenho é ainda mais preocupante, quando se lembra que o atual patamar de preços é inferior aos 135 dólares com que a ação foi vendida na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) realizada em 12 de junho deste ano. Festejada pelos investidores e pelos aficcionados em tecnologia, a companhia disparou nos primeiros dias de negociação e alcançou um pico de 193 dólares em 16 de junho, catapultando a fortuna pessoal de Musk para 1,3 trilhão de dólares.

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Desde então, porém, os papéis começaram a recuar. O primeiro gatilho para a desvalorização foi disparado pela própria empresa. Poucos dias após o IPO que injetou 75 bilhões de dólares em seu caixa, a SpaceX foi ao mercado captar mais 25 bilhões por meio da emissão de títulos de dívida. O movimento foi mal recebido pelos investidores.

Outro fator de pressão é a eterna briga entre comprados e vendidos, isto é, entre investidores que apostam na alta dos papéis e aqueles que torcem pelo contrário. À medida que as ações caíram nas semanas seguintes ao IPO, a balança pendeu para os últimos, depreciando ainda mais a cotação.

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Com a maior parte de seu patrimônio representado, atualmente, por ações da SpaceX, Musk sentiu no bolso esse revés. Segundo a revista americana Forbes, que mantém uma ferramenta de acompanhamento em tempo real do patrimônio das pessoas mais ricas do mundo, a fortuna de Musk agora é de “apenas” 800 bilhões de dólares. O empreendedor de 55 anos ainda é o homem mais rico do planeta, mas para reconquistar a condição de trilionário, o Starship V3 deverá voar alto e sem novos incidentes.