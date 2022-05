Elon Musk defende preservação da Amazônia ao lado de Bolsonaro

O bilionário Elon Musk, homem mais rico do mundo, chegou na manhã desta sexta-feira, 20, ao Brasil para um encontro com empresários, autoridades do governo e o presidente Jair Bolsonaro em um evento realizado na Fazenda Boa Vista, condomínio de luxo a 50 min de São Paulo. O dono da Tesla e da SpaceX desembarcou de seu jato Gulfstream G650 no aeroporto de Itu no inicio da manhã e se encontrou com o ministro das Comunicações Fabio Faria, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o presidente Jair Bolsonaro. A visita de Musk prevê ainda uma reunião com empresários, entre eles um grupo de CEOs de empresas de telecomunicações.

Convidado por Fábio Faria, Musk deve discutir com o empresários o projeto Conecta Amazônia. Sua empresa de satélites a Starlink, obteve no dia 28 de janeiro o direito de exploração de satélite estrangeiro não-geoestacionário de baixa órbita até 2027. A companhia já conta com mais de 1.600 unidades lançadas e a proposta é levar conectividade de alta velocidade a escolas em áreas remotas na floresta, um primeiro passo para que, posteriormente escolas públicas, unidades de saúde e comunidades indígenas de regiões remotas brasileiras possam estar conectadas. O programa é alinhado com os interesses do governo de pavimentar o caminho para a adoção da quinta geração de tecnologia móvel no país.

“Para mim é uma honra estar de volta ao Brasil, onde já estive muitas vezes, e poder contribuir com um projeto que tem como objetivo ampliar a rede de internet em regiões onde as pessoas não tem acesso como a Amazônia e também e contribuir para o controle do desmatamento da floresta”, declarou o empresário ao lado de Bolsonaro.

No encontro, o presidente da República disse que espera a ajuda de Musk para salvar a Amazônia. “Contamos com a sua ajuda para mostrar o mundo a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região”.

Para não perder o costume, Musk tirou um tempinho para registrar a visita ao Brasil para seus 94 milhões de seguidores no Twitter — empresa que está prestes de fechar um dos maiores negócios da história do setor de tecnologia. “Super animado por estar no Brasil para o lançamento do Starlink para 19.000 escolas desconectadas em áreas rurais e monitoramento ambiental da Amazônia”, escreveu.

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022