Elon Musk agora quer comprar o Twitter inteiro para ele

Aos 50 anos e com a maior fortuna do mundo nas mãos, Elon Musk quer agora comprar um de seus passatempos favoritos: o Twitter. O magnata da tecnologia fez uma oferta de 54,20 dólares por ação em dinheiro, cerca de 43 bilhões de dólares no total. O movimento do bilionário em tentar arrematar a rede social para si fez com que os papéis da companhia subissem 18% nas negociações pré-mercado nos Estados Unidos. Logo depois, os papéis recuaram e na abertura, por volta das 10h34 (horário de Brasília) subiam 3,6%, valendo 47,5 dólares por ação.

Usuário assíduo das redes, Elon Musk mexeu com as ações do Twitter e com os caminhos da empresa neste mês após se tornar o maior investidor individual do Twitter, detendo 9% dos papéis da empresa. Ele foi convidado a tomar assento no Conselho de Administração da companhia (no qual recusou) e foi festejado pelo CEO da rede, Parag Agarwal, sendo descrito como a pessoa que o Twitter precisava.

Musk, agora, fez uma oferta “melhor e final” para comprar a rede, alegando o potencial da empresa e que ele é a pessoa certa para desbloqueá-lo, e para isso a empresa precisa ser particular. Segundo a agência Bloomberg, a oferta foi feita em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos na quinta-feira passada, depois de Musk recusar um possível cargo no conselho da empresa.

A oferta ‘hostil’, como é chamado pelo mercado financeiro esse movimento de anúncio de intenção de compra antes de conversar com o conselho da empresa, movimenta o mercado. Para José Augusto Albino, gestor da Catarina Capital, a efetivação da oferta em compra ainda tem muitas etapas para passar, o que pode mexer com o mercado. “Ainda tem algumas etapas para ver se essa operação vai sair ou não. Antes de tudo, é preciso ver se o conselho do Twitter vai aceitar a oferta”. O executivo da gestora especializada em tecnologia cita também entraves jurídicos, dado o histórico de Musk com a SEC. “Vai ter muita discussão”, define.

Rei do Twitter

A proposta é o mais recente capítulo no relacionamento intenso de Musk com o Twitter. O executivo é um dos destaques da plataforma. Sua arroba (o perfil da rede social) tem mais de 80 milhões de seguidores. É de lá que ele faz tuítes enigmáticos e que muitas vezes mexem com o mercado. Comentários sobre as ações de sua empresa bem como de criptomoedas, como os bitcoins, já viraram alvo de investigações nos EUA. Pelo Twitter, Musk recentemente chegou até a desafiar o presidente russo, Valdimir Putin, a um duelo pela Ucrânia.

Depois que sua participação como o maior acionista da rede social se tornou pública, Musk imediatamente começou a apelar a outros usuários sobre possíveis movimentos da empresas, desde transformar a sede do Twitter em São Francisco em um abrigo para sem-teto e adicionar um botão de edição para tuítes até conceder marcas de verificação automática mediante a assinatura. Um tuíte sugeriu que o Twitter pode estar morrendo, já que várias celebridades com alto número de seguidores raramente postam.

Insatisfeito com a influência que vem de ser o maior investidor do Twitter, ele agora lançou uma aquisição completa, um dos poucos indivíduos que podem pagar por isso. Atualmente, sua fortuna está avaliada em cerca de 260 bilhões de dólares, já o Twitter vale cerca de 37 bilhões de dólares.

Em uma carta ao conselho do Twitter, Musk disse acreditar que o Twitter “não prosperará nem servirá ao imperativo social [de sua liberdade de expressão] em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada”. É improvável que a aquisição seja um processo prolongado. “Se o negócio não der certo, já que não tenho confiança na administração nem acredito que possa conduzir a mudança necessária no mercado público, precisarei reconsiderar minha posição como acionista”, disse Musk.