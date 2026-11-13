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Elliott avalia entrar na Oncoclínicas para pressionar por OPA

Gestora americana especializada em disputas societárias estuda comprar ações da companhia e reforçar pressão sobre a Centaurus Capital

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 12h00
Fachada de um prédio moderno branco com o logotipo verde Conclínicas em relevo, sob um céu alaranjado de pôr do sol. Palmeiras refletem nas janelas escuras e uma palmeira à direita em primeiro plano.
Oncoclínicas (Divulgação/Divulgação)
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Depois de receber e recusar uma proposta da IG4 Capital e de ser sondada por investidores como o Mubadala, a Oncoclínicas, uma das maiores redes privadas de tratamento oncológico do país, pode ganhar um novo personagem em sua disputa societária. O Elliott, um dos fundos ativistas mais conhecidos do mundo, especializado em grandes disputas corporativas, avalia montar uma posição acionária na companhia brasileira para somar forças aos investidores que buscam assegurar a realização de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) pela gestora americana Centaurus Capital.

A disputa envolve uma cláusula do estatuto da Oncoclínicas que obriga investidores que atinjam 15% do capital a realizar uma oferta de compra das ações dos demais acionistas. Em agosto, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu, por unanimidade, que uma reorganização societária realizada pela Centaurus em novembro de 2024 acionou essa obrigação e determinou a realização da OPA em até 60 dias.

A Centaurus, porém, conseguiu em outubro uma liminar na Justiça Federal que suspendeu a exigibilidade da oferta. A discussão continua na esfera judicial e em um procedimento arbitral, no qual as partes já avançaram na escolha dos árbitros. É nesse cenário que a eventual entrada do Elliott poderia ampliar a pressão dos acionistas pela efetivação de uma operação de valor potencialmente bilionário.

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