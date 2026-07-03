Eliminado em Wimbledon, João Fonseca já faturou quase R$ 7 milhões em prêmios em 2026

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João Fonseca foi eliminado de Wimbledon, repetindo o desempenho do ano passado. Apesar da derrota, 2024 tem sido financeiramente positivo para o tenista, que já acumulou US$ 1,3 milhão em premiações e possui uma lista robusta de patrocinadores como XP, Mercado Livre e Rolex, impulsionando sua carreira.

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O tenista João Fonseca, atual 27º no ranking da ATP, foi eliminado nesta sexta-feira, 3, de Wimbledon, durante os jogos da terceira rodada. O brasileiro perdeu por três sets a zero do russo Roman Safiullin com parciais de 6/3, 6/3 e 6/3. Com isso, repetiu o desempenho do ano passado no tradicional torneio britânico. Apesar da derrota, Fonseca vem tendo um ano bastante positivo do ponto de vista financeiro. Segundo o site especializado ATP Tour, o atleta já acumulou pouco mais de 1,3 milhão de dólares – cerca de 6,8 milhões de reais pelo câmbio atual – em premiações.

A cifra não inclui o valor de patrocínios e outras rendas. Prestes a completar 20 anos de idade em agosto, Fonseca conta com uma extensa lista de patrocinadores que inclui nomes de peso como a XP Investimentos, o Mercado Livre e a tradicional fabricante de relógios de luxo Rolex. Em sua carteira, também constam marcas de artigos esportivos como a ON Running, do empresário Jorge Paulo Lemann e do ex-tenista Roger Federer. Os valores dos contratos não são públicos.

Segundo o site ATP Tour, neste ano, o atleta obteve seu maior faturamento em disputas individuais (cerca de 1,2 milhão de dólares). Os torneios de duplas lhe renderam o restante. Quanto ao circuito, a participação no badalado torneio de Roland Garros, na França, no mês passado, foi a sua principal fonte de receita. Ao avançar para as quartas de final, quando foi derrotado pelo tcheco Jabuk Mensik, João Fonseca amealhou 470 mil euros (cerca de 2,8 milhões de reais). Contando com Wimbledon, o atleta já participou de doze torneios neste ano.

Jogando profissionalmente desde 2021, quando faturou sua primeira premiação – 130 dólares no ATP Challenger realizado no Rio de Janeiro, sua cidade natal -, Fonseca já conquistou um total de 3,9 milhões de dólares (cerca de 19,9 milhões de reais) em prêmios ao longo da carreira, segundo o ATP Tour. Seu ano mais lucrativo foi 2025, quando faturou 1,7 milhão de dólares, e sua melhor colocação no ranking da ATP foi o 24º lugar conquistado no ano passado.