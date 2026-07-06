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Eliminado da Copa, Portugal tem os dois jogadores que mais se valorizaram em 2026

Valor de mercado de dois meio-campistas da seleção portuguesa aumentou em 30 milhões de euros neste ano

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 18h58 | Atualizado em 6 jul 2026, 19h00
HOUSTON, TEXAS - JUNE 23: Cristiano Ronaldo of Portugal celebrates scoring the opening goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
FIM DE JOGO Cristiano Ronaldo: valor de mercado do atacante de Portugal caiu 17% neste ano (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
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Eliminada pela Espanha da Copa do Mundo nesta segunda-feira 6, a seleção de Portugal contava com os dois jogadores que mais se valorizaram, em números absolutos, em 2026. Segundo o site americano Transfer Markt, especializado no mercado de transferências de atletas, os meio-campistas João Neves e Vitinha viram o seu valor de mercado aumentar em 30 milhões de euros cada um neste ano. Com isso, Neves e Vitinha, que também jogam juntos no clube francês PSG, são cotados em 140 milhões de euros cada – uma alta de 27% sobre seu valor anterior.

Já o astro da equipe, o atacante Cristiano Ronaldo, entrou em campo valendo 2 milhões de euros menos – o equivalente a uma desvalorização de 17%. Seu passe é cotado neste ano em 10 milhões de euros, enquanto defende o Al-Nassr da Arábia Saudita. No seu auge, de 2014 a 2017, quando jogava pelo espanhol Real Madrid, seu valor de mercado era de 120 milhões de euros. Aos 41 anos de idade, esta deve ser sua última Copa do Mundo, mas o português deixa o torneio com três gols

Na Espanha, que bateu a equipe de Cristiano Ronaldo por  1 a 0 no AT&T Stadium em Dallas nesta tarde, o atleta com maior valorização é o lateral esquerdo Víctor Muñoz, que ocupa a vigésima posição no ranking do Transfer Markt. Com uma alta de 10 milhões de euros, seu passe vale agora 30 milhões – um incremento de 50%. Com 22 anos, o atleta defende o clube inglês Liverpool.

 

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