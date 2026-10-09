Elfa pede 120 dias de alívio para dívida de R$ 677 milhões e recebe oito

A Elfa, distribuidora de medicamentos para hospitais e clínicas, com 4,6 bilhões de reais de receita líquida em 2025 e controlada pela Gravataí Participações, pediu mais 120 dias de suspensão de suas dívidas de 677 milhões de reais com os credores, mas obteve prorrogação apenas até 9 de outubro.

Na assembleia do dia 1º, a votação da reestruturação foi adiada porque os termos da proposta ainda não estavam prontos. O prazo curto aumenta a pressão por um acordo para evitar a retomada das cobranças.