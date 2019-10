Eletrobras propõe aumento de capital de até R$ 9,9 bilhões

A Eletrobras convocou assembleia de acionistas para deliberar sobre um aumento de capital da companhia em até 9,98 bilhões de reais por meio de vendas de ações. A informação está em comunicado ao mercado enviado na segunda-feira 14. A assembleia deve acontecer em 14 de novembro.

Um montante mínimo de 4,05 bilhões deverá ser subscrito e integralizado pela União, controladora da empresa, por meio da capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs), informou a estatal. As ações emitidas na operação terão preço unitário de 35,72 reais para os novos papéis ordinários e de 37,50 reais para os preferenciais de classe B, definido com base na média ponderada dos últimos 30 pregões da bolsa, considerando eságio de 15%.

Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição das novas ações na proporção de suas participações no capital da companhia.

“O deságio justifica-se devido ao prazo estimado de cerca de 60 dias entre a data de convocação assembleia geral de acionistas e o término do período de preferência de 30 dias, visando garantir que a proposta será atrativa para os investidores, uma vez que poderá haver variação do preço atualmente praticado até a data da efetiva subscrição e integralização”, afirmou a Eletrobras no informe.

A estatal acrescentou que os novos recursos levantados com a operação “têm por objetivo reforçar o caixa da companhia” e fazer frente a seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2013, incluindo despesas com planos de desligamento, desligamento de terceirizado.

A Eletrobras ainda explicou que haverá possibilidade de acionistas que têm direitos a dividendos referentes a 2018 ainda não pagos pela companhia utilizarem esses créditos para subscrever ações no aumento de capital, o que “poderá evitar o desembolso de caixa pela companhia”.

(Com Reuters)