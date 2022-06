Eletrobras: privatização enche caixa, mas diminui geração em curto prazo

Após quatro anos da gestão do governo Jair Bolsonaro, finalmente um grande projeto de privatização deve ser concretizado. Em meados de junho, a Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina, deve realizar a sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores brasileira, a B3.

Com a oferta de 630 milhões de novas ações no mercado, o governo que ficará fora da compra vai reduzir sua participação de 72% para 45%, mantendo a influência da estatal com o status de golden share, que garante o poder de veto em questões estratégicas e decisões específicas.

Devido à reestruturação societária com a separação da Eletronuclear e Itaipu Nacional sob a administração de uma nova estatal, a ENBPar, a estimativa é de uma diminuição na capacidade de geração instalada da Eletrobras de 17,8%, algo em torno de 8.990 megawatts do total de 50.491 megawatts, de acordo com estudo realizado pela Suno Research. Porém, esse deve ser um efeito de curto prazo. Após a privatização ser concluída, a companhia poderá celebrar novos contratos de concessão para aumentar o fornecimento de energia.

Segundo a Suno, a companhia terá o direito de celebrar novos contratos de concessão de 30 anos para as usinas Itumbiara, Sobradinho, Tucuruí, Mascarenhas de Moraes e Curuá-Una, além de outras 17 usinas que estão operando sob o chamado Regime de Cotas. “Ao todo, as usinas objetos dos novos contratos representam 52% (26.089,5 MW) da capacidade instalada”, aponta o relatório da casa de análise.

Com a celebração desses contratos para a venda de energia a preço de mercado, a Eletrobras deve incrementar a receita em 78 bilhões de reais até 2031, segundo o estudo, totalizando uma receita acumulada de 152 bilhões de reais nos próximos dez anos. “Com a descotização e renovação de concessões importantes, a empresa aumenta a maturidade do seu portfólio de geração e se desvencilha de contratos que prejudicam substancialmente seus resultados”, avalia a Suno.