Eletrobras deve ser capitalizada em 2020, diz presidente da estatal

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr. disse nesta sexta-feira, 8, que o governo deve resolver até o começo de março sobre o modelo de capitalização da Eletrobras, a ser feito em 2020 Durante evento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro, ele disse que a mudança trará benefícios significativos.

Ferreira Júnior usou como exemplo a venda das distribuidoras deficitárias da companhia,que trouxe valorização para a holding Eletrobras no ano passado. “A sociedade ganha muito se a gente for rápido. No dia 22 de julho de 2016 a Eletrobras valia 15 bilhões de reais, há uma semana já valia 50 bilhões. É isso que a sociedade recuperou com a privatização das distribuidoras”, afirmou durante o evento sobre privatizações no setor elétrico, no Rio.

Segundo ele, o mais provável é que a operação de capitalização seja efetivada em 2020. “Estamos falando em alguma coisa no começo do ano que vem”, disse Ferreira a jornalistas, após participar de evento.

A capitalização é quando o governo vende ativos e ações da estatal mas mantém as chamadas golden shares, que são ações principais. A privatização é quando o governo se desfaz de todas as ações da empresa.

O presidente da estatal ainda destacou que é essencial para o avanço do processo de capitalização que o Ministério de Minas e Energia chegue a uma solução para uma disputa judicial, que ainda está em andamento, no setor sobre o risco hidrológico na operação de hidrelétricas.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)