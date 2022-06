Eletrobras define preço das ações nesta quinta-feira com apostas altas

O preço das ações da Eletrobras – valor em que os ativos serão negociados no mercado – será definido nesta quinta-feira, 9, conforme cronograma da companhia, e a data de estreia das negociações dos papéis na Bolsa de Valores, a B3, também já está marcada para a próxima segunda-feira, 13. A operação deve movimentar mais de 30 bilhões de reais, de acordo com o prospecto da oferta.

O preço mínimo das ações definido pelo governo é mantido em sigilo, mas algumas casas de investimento precificam o preço-alvo em 50 reais, podendo chegar a 70 reais nas projeções mais otimistas. A precificação é feita com base na estimativa de demanda – quantos investidores estão interessados em investir – e do preço que eles estariam dispostos a pagar. “Acreditamos que o lançamento da oferta é uma notícia positiva para a companhia, uma vez que o célere processo diminui os riscos de demanda oriundos da proximidade do período de férias no hemisfério norte e das eleições no Brasil”, diz o economista e sócio da Ativa Investimentos, Étore Sanchez. A casa estima o preço-alvo em torno de 51 reais.

A privatização da Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina, acontece via mercado de capitais. Nessa modalidade, o controle da estatal é pulverizado para diversos acionistas por meio da compra de ações. O objetivo do governo é reduzir sua participação de 72% para 45%. O governo continua como sócio majoritário, mas a empresa deixa de ser gerida como uma estatal, dando a União apenas o poder de veto em questões estratégicas e decisões específicas.

O prazo para reserva de ações para os que manifestaram intenção de compra foi encerrado na quarta-feira, 8. A compra foi liberada para investidores institucionais e pessoas físicas. Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também foram contemplados, podendo usar até 50% do valor reservado no fundo para investir na companhia, com aplicação mínima de 200 reais. Após o investimento, o resgate só poderá ser realizado após 12 meses. O dinheiro resgatado retorna para o fundo, podendo ser sacado apenas de acordo com a regras previstas em lei.

O governo calcula uma movimentação de 67 bilhões de reais com a capitalização. Desse total, a União espera arrecadar 25 bilhões para os cofres públicos e cerca de 30 bilhões para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para subsidiar reajustes tarifários, como a redução dos impostos sobre combustíveis.