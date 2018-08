Eletrobras aprova edital do leilão de geradoras e linhas de transmissão

A Eletrobras aprovou edital de venda de 71 participações societárias em Sociedades de Propósito Específico (SPE) em leilão agendado para 27 de setembro, em São Paulo. Serão leiloados 18 lotes que contam com geradoras eólicas e linhas de transmissão de energia elétrica.

“Tal operação tem por objetivo permitir que a Eletrobras e suas controladas reduzam sua alavancagem financeira, reduzindo seus indicadores de dívida líquida apatamares usualmente praticados pelo mercado”, disse a estatal.

A Eletrobras informou, ainda, que contratou o banco Credit Suisse para prestar assessoria na venda das participações societárias. Na mesma operação, o BTG Pactual havia participado na fase de avaliação das SPEs.

Privatização de distribuidoras

A estatal também recebeu o aval ontem do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para a privatização de suas distribuidoras do Norte e Nordeste do país. o governo trabalha com a data do leilão de três das seis distribuidoras (Acre, Rondônia e Roraima) para o próximo dia 30, ainda que o projeto de lei, que destrava a privatização dessas empresas, não tenha sido aprovado pelo Senado.

O texto – que já foi aprovado pelos deputados antes do recesso de julho – resolve pendências dessas distribuidoras e poderia aumentar a atratividade do leilão. A venda da distribuidora do Amazonas foi remarcada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para 26 de setembro.

Desde julho de 2016, as distribuidoras estão em um regime precário de designação, em que a Eletrobras é responsável por manter os serviços. Isso acontece porque a Eletrobras decidiu não renovar a concessão das distribuidoras. Nessa hipótese, cabe ao governo leiloar a concessão para um novo operador. Até lá, no entanto, a Eletrobras continua à frente das empresas.