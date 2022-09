Eleitor vê economia no zero a zero e dificulta a vida de Bolsonaro

A queda no preço dos combustíveis e bons indicadores nos dados de emprego e no crescimento econômico têm se mostrado bons trunfos na campanha de Jair Bolsonaro (PL) — e são a grande aposta para diminuir a dianteira de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) há 30 dias das eleições. Se nos últimos meses, pesquisas eleitorais mostravam indicativos na percepção na melhora da economia, o levantamento feito pelo BTG Pactual/Instituto FSB Pesquisas indica que a sensação estagnou, o que pode ser uma má notícia aos planos do presidente.

Segundo a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 5, metade dos entrevistados (51%) acreditam que o país passa por dificuldades econômicas e com dificuldades de superar. Nas últimas quatro semanas, o dado está estável, com pouca oscilação (53% nas semanas de 15 e 22 de agosto e 52% na semana de 29 de agosto). Além disso, 50% dos eleitores, quando questionados sobre sua situação econômica atual em relação ao mês anterior, dizem que está igual. Em 15 de agosto, essa era a percepção de 44% dos entrevistados. No último mês o governo começou pagar o Auxílio Brasil de 600 reais e vouchers de 1.00 reais para caminhoneiros e taxistas — ambos autorizados pela PEC das Bondades, que furou o teto de gastos e driblou a lei eleitoral. Além disso, a inflação mostrou arrefecimento, com registro de deflação em julho, a taxa de emprego caiu e está em 9,1% e a economia brasileira mostrou aceleração, crescendo 1,2% no segundo trimestre.

“O início de uma trajetória de recuperação da economia, com aumento do emprego e a inflação mais controlada, já foi percebido pelos eleitores nas últimas semanas, mas a melhora da percepção se estagnou. E, nesse período, o presidente Jair Bolsonaro não tem capturado mais apoio em função desse cenário, o que levou a uma estabilidade na corrida eleitoral”, afirma Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.

Na pesquisa estimulada, Lula aparece com 42%, oscilando um ponto para baixo em relação a semana anterior. Bolsonaro oscilou dois pontos para baixo, ficando com 34%. Ciro Gomes (PDT) também oscilou um ponto para baixo, indo de 9% para 8%. Já Simone Tebet (MDB) subiu dois pontos, chegando a 6% na corrida eleitoral.

A pesquisa BTG/FSB foi realizada entre os dias 2 e 4 de setembro. Foram entrevistados, por telefone, 2 mil eleitores. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR- 01786/2022.