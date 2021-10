Eleição vai definir futuro de ativos brasileiros, diz CEO da BGC Liquidez

Não é de hoje que o mercado de ações no Brasil vem desempenhando mal. O Ibovespa já encerrou no terreno negativo, neste ano, em 90 dos 270 dias até setembro. Mas a percepção é que o cenário, que já não era dos mais confortáveis, ficou ainda pior nos últimos meses. Em agosto, a bolsa brasileira, a B3, registrou queda de 2,48%. Em setembro a queda foi ainda maior, de 6,5%.

Embora a inflação seja um dos maiores pontos de preocupação para as bolsas mundiais, o Brasil segue desde o início do ano trajetória contrária a das principais bolsas com o Ibovespa, acumulando queda de 5% em 2021. Enquanto isso, as bolsas americanas bateram recordes de alta até setembro: o S&P acumula alta de 20,85%, o Nasdaq, de 18,8%, e o Dow Jones, de 15,2%. “Hoje o nosso nível de vacinação está avançado e já não justifica qualquer tipo de diferença de performance entre a nossa bolsa e a de outros mercados do mundo. Os desafios agora são no campo interno”, diz Erminio Lucci, CEO da BGC Liquidez, a subsidiária brasileira da corretora BGC Partners, de Nova York, de 70 anos de história. Em entrevista, o executivo fala sobre a influência da incerteza política e do cenário macroeconômico sobre o potencial de atração de investimentos.

Em 2015, o Brasil teve sua nota de grau de investimento rebaixada pelas principais agências de classificação de risco. De lá pra cá, o país não apresentou melhora em sua classificação. Como isso afeta a percepção dos investidores estrangeiros? Os principais fundos estrangeiros (fundos de pensão e soberanos), não podem investir em países que estão abaixo do grau de investimento. Quando uma agência como o S&P, Fitch ou Moody’s rebaixa a nota do país abaixo do grau de investimento, naturalmente, esses fundos são obrigados, por regulamento interno, a zerar suas exposições ao país. Quando isso aconteceu em 2015, parte da indústria de fundos teve de reduzir sua exposição no Brasil.

Os investidores estrangeiros ainda enxergam potencial no Brasil? O país é atrativo para os investimentos de portfólio, mas a partir do momento que apresenta uma boa classificação de risco, política fiscal responsável, nível de inflação razoável e uma estabilidade política com governança tranquila e crescimento econômico. Esses são alguns fatores que levam o investidor a alocar recursos nos país. Isso eventualmente não está acontecendo no Brasil nos últimos trimestres, deixando o investidor com um pé atrás e em momento de espera. É o chamado “stop and go”, o investidor está esperando ter melhor clareza do cenário nos próximos meses no âmbito inflacionário, de responsabilidade fiscal, e também na diminuição dos ruídos políticos.

O mercado de capitais se beneficiou bastante dos juros baixos no ano passado, atraindo investidores da renda fixa para a renda variável. Agora estamos em uma trajetória de alta novamente. Essas oscilações na Selic tornam o Brasil um ambiente instável para os investimentos? Não, não tornam. Na parte de investimento produtivo, de crescimento econômico, a alta da Selic deixa mais caro o custo do dinheiro. Isso é ruim do ponto de vista de crescimento econômico. Por outro lado, essa é uma alta temporária que visa controlar a inflação e a inércia inflacionária. Para os investimentos de portfólio, a alta da Selic não necessariamente gera insegurança, mas tira a atratividade do mercado de ações e volta a gerar demanda por ativos de renda fixa. Hoje a relação de risco e retorno está mais favorável para a renda fixa.

Para controlar a inflação, o mercado já vê a Selic se aproximando de dois dígitos em 2022. Isso pode afugentar os investidores locais. Mas e os investidores estrangeiros? Uma vez que a diferença de juros entre o país desenvolvido e o emergente é ampliada, isso torna o ambiente onde os juros estão altos atrativo para o investidor. O investidor estrangeiro toma dinheiro emprestado em seu país de origem e aplica no Brasil. Mas ele também corre risco cambial. Se o real continuar se desvalorizando, a aplicação tende a ficar menos rentável. Mas, como o real já se desvalorizou, o risco de mais queda é menor. Muito do que a gente vive hoje internamente já está precificado e refletindo o preço da nossa moeda.

Na sua avaliação, a taxa de juros deve demorar para voltar aos patamares baixos do ano passado? O mundo hoje está com um cenário inflacionário por diversos motivos, principalmente pela injeção de liquidez nas economias desenvolvidas no pós-pandemia para minimizar os efeitos econômicos. Essa liquidez continua no sistema e ainda vai demorar um tempo para que os bancos centrais dos países desenvolvidos reverterem essas políticas fiscais e monetárias de incentivos. Nossa projeção é que a Selic fique entre 8,5% e 9% e permaneça nesse nível em 2022. Acho que o ciclo de corte deve ainda esperar alguns fatores como as eleições, a definição de como será a política fiscal e monetária do novo governo, e as perspectivas de crescimento. Todas essas variáveis vão determinar quando e se vamos ter corte da Selic.

Quais as principais causas e fatores para o desempenho ruim da Bolsa? Alta de juros, incertezas quanto ao crescimento econômico do país, o ruído político de uma eleição que se aproxima, a indefinição do quadro de quem assumirá o governo, e ainda a falta de uma terceira via. Esses fatores geram insegurança de como ficará a política e a economia no pós-eleição. Além disso, temos ainda a problemática fiscal e a crise hídrica.

Em setembro, as empresas listadas na bolsa brasileira chegaram a perder 89 bilhões de reais em um dia após o governo anunciar a elevação do IOF para bancar o Bolsa Família. Na sua avaliação, qual o risco de medidas como essa, em meio ao cenário pré-eleitoral, para a sustentabilidade econômica do país? O que a gente observa é que boa parte desse mau humor na bolsa é justamente por conta dessa indefinição de responsabilidade fiscal com o teto. Quando o investidor observa que existem tentativas de medidas populistas que podem desrespeitar o teto, isso gera incerteza e menos confiabilidade na política fiscal do governo atual, o que também acaba afetando a curva de juros. Existe muita incerteza de como será gerenciada a política fiscal neste e no próximo ano em meio até a eleição, que tende a demandar mais gastos do governo, pressionando ainda mais essa situação fiscal. O teto de gastos força o governo a ter responsabilidade fiscal e, quando isso é questionado, o mercado inclui prêmio de risco nos ativos, os juros ficam mais alto e diminui a demanda por ativos de risco.

Estamos nos aproximando da eleição de 2022. Qual o pleito do mercado financeiro para o próximo presidente? Independente do governo, toda agenda deve ser focada em dois temas: crescimento sustentável e em diminuir a desigualdade social. Para ter esse crescimento sustentável sem voos de galinha é preciso implementar as reformas estruturantes que estão em discussão, diminuir o tamanho do estado, realizar mais investimentos em infraestrutura, educação, saúde, e promover e incentivar o setor privado nos investimentos e na geração de emprego e renda. Qualquer candidato que venha a eleger em 2022, tem de apresentar essas prioridades.