Eleição na Colômbia aumenta pressão sobre o Brasil, diz economista

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A eleição presidencial colombiana, com vitória contestada da direita, reverbera no Brasil. Ricardo Rocha (Insper) analisa que o resultado fortalece uma guinada conservadora na América do Sul, isolando o governo Lula. A postura brasileira pode gerar pressão diplomática e impactar o cenário eleitoral interno, sinalizando um eleitor focado em economia e emprego.

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A repercussão da eleição presidencial na Colômbia ganha força no debate econômico no Brasil. Em entrevista ao programa Mercado, com Veruska Donato, Ricardo Rocha, coordenador de finanças do Insper, afirmou que o resultado colombiano reforça uma tendência observada em vários países da América do Sul.

O economista diz que essa vitória pode aumentar a pressão sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente no campo diplomático e eleitoral.

Enrosco na eleição da Colômbia

O cenário ainda está longe de ser encerrado. O candidato da direita, Abelardo de La Espriella, reivindicou a vitória por uma diferença inferior a 250 mil votos sobre o candidato de esquerda Ivan Cepeda. O adversário, porém, anunciou que irá contestar o resultado em 33 mil seções eleitorais sob alegação de irregularidades.

Enquanto isso, o presidente colombiano Gustavo Petro que apoiou Cepeda ainda não reconheceu oficialmente a vitória de Espriella.

Trump entra na jogada a favor de Espriella

A situação ganhou um ingrediente internacional com a participação de Donald Trump. O presidente norte-americano parabenizou Estrela, aliado político, e afirmou que pretende construir uma relação “poderosa” entre Estados Unidos e Colômbia. Trump destacou ainda que apoiou o candidato colombiano desde quando ele aparecia apenas na décima posição das pesquisas eleitorais.

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Transformação política na América do Sul

Na avaliação de Ricardo Rocha, a mudança de comando na Colômbia fortalece uma transformação política mais ampla na região. “O mapa ficou azul, com exceção da maior economia e do maior território sul-americano. Parece que o presidente Lula também não reconhece e acha que o Brasil esqueceu tudo o que aprendeu com o Barão de Rio Branco”, afirmou o analista durante a entrevista.

Isolamento político do país

Rocha avalia que a postura brasileira diante do resultado colombiano pode ampliar a percepção de isolamento político do país. Segundo ele, o Brasil deveria manter uma posição de neutralidade diplomática. “O Brasil deveria ficar neutro. E, se for o caso, obviamente o Itamaraty pode apoiar uma recontagem, coisa do tipo, mas com uma certa neutralidade”, disse.

Sinais políticos de pressão

Para o analista, o episódio também envia sinais ao ambiente político interno. “Isso vai gerar uma pressão adicional no processo eleitoral brasileiro, porque o Brasil está isolado”, afirmou. Na visão dele, as discussões sobre transparência eleitoral e reconhecimento de resultados devem ganhar espaço no debate público à medida que o país se aproxima de novos ciclos eleitorais.

Discurso cansativo da esquerda

Ricardo Rocha também interpretou a eleição colombiana como um reflexo de mudanças no comportamento do eleitor sul-americano. “Acho que a América Latina do Sul cansou do discurso mais à esquerda”, declarou. Segundo ele, a principal mensagem para o governo brasileiro é que a população está mais preocupada com emprego, renda e perspectivas econômicas.

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“O recado para o presidente Lula é que o eleitor está atento a tudo que está acontecendo e é aquele eleitor que quer apenas uma coisa: trabalhar”, concluiu.

Quem foi Rio Branco

Patrono da diplomacia brasileira, o Barão do Rio Branco (citado por Ricardo Rocha) comandou o Ministério das Relações Exteriores entre 1902 e 1912, período em que trabalhou sob quatro presidentes da República. Diplomata, político e jornalista, ficou marcado pelo estilo conciliador e negociador.

Consolidou de forma pacífica as fronteiras do país, encerrando disputas antigas por território. Seu legado ajudou a moldar a tradição diplomática brasileira, baseada no pragmatismo e na defesa dos interesses nacionais.