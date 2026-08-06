Eleição de 2026 já mexe com o mercado de M&A no Brasil – veja os dados
Estudo obtido com exclusividade pelo Radar mostra tombo de 35% no volume de negócios no 1º semestre
As eleições de 2026 afetam a dinâmica do mercado de fusões e aquisições (M&A) no Brasil, de acordo com o estudo elaborado pela Crowe Macro, obtido com exclusividade pelo Radar. O levantamento aponta para uma queda de 35% no volume de transações durante o primeiro semestre de 2026 frente ao mesmo período de 2025.
Em contrapartida, houve crescimento do capital movimentado nos negócios firmados, com fundos de Private Equity (envolvendo empresas maduras e desenvolvidas) e Venture Capital (aposta em startups jovens), aproveitando as distorções de preço para dominar 50% das operações. A pesquisa mostra que, de janeiro a junho de 2026, foram totalizadas 593 operações, com o capital totalizando 166,8 bilhões de reais, avanço de 3%.
Em virtude das incertezas geradas pelo cenário político, o segmento adota mecanismos de proteção contratual, como earn-outs, quando parte do valor total da venda só é paga ao antigo dono em um ponto futuro, caso a empresa alcance determinadas metas de lucro, além de seguros, o que mitiga riscos e ajusta as expectativas entre compradores e vendedores.
O sócio da Crowe Macro para o segmento de M&A e Valuation, Francisco D’Orto Neto, avalia que o período eleitoral impõe um outro funcionamento para esse mercado. “Eleições não interrompem processos de M&A, elas mudam sua forma. Em vez de um valuation estático, passamos a operar por intervalos condicionados a cenários. Compradores estratégicos buscam previsibilidade de caixa e baixa alavancagem, enquanto fundos capitalizados exploram desalinhamentos temporários de preço”, explica o executivo.
Dentre os setores que continuam atraindo investimentos neste contexto estão o de tecnologia e energia, desde que as empresas estejam com as finanças em dia e apresentem baixa alavancagem.
O estudo da Crowe Macro, uma das principais empresas especializada em auditoria e consultoria no país, mostra que os processos de compra e venda não devem travar por conta das eleições, mas o sucesso desses negócios estará amparado em um planejamento rigoroso e na capacidade de adaptação diante das oscilações macroeconômicas.
O 1º turno das Eleições Gerais de 2026 no Brasil está marcado para 4 de outubro (primeiro domingo do mês) e, caso seja necessário, o 2º turno ocorrerá em 25 de outubro de 2026 (último domingo do mês).