Eleição de 2026 já mexe com o mercado de M&A no Brasil – veja os dados

Ler Resumo





As eleições de 2026 impactam o mercado de fusões e aquisições (M&A) no Brasil, com projeção de queda de 35% no volume de transações no 1º semestre de 2026, segundo estudo da Crowe Macro. Contudo, o capital movimentado cresce 3%, impulsionado por Private Equity e Venture Capital que exploram distorções de preço. Setores como tecnologia e energia seguem atraentes, mas com a adoção de mecanismos de proteção contratual para mitigar riscos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As eleições de 2026 afetam a dinâmica do mercado de fusões e aquisições (M&A) no Brasil, de acordo com o estudo elaborado pela Crowe Macro, obtido com exclusividade pelo Radar. O levantamento aponta para uma queda de 35% no volume de transações durante o primeiro semestre de 2026 frente ao mesmo período de 2025.

Em contrapartida, houve crescimento do capital movimentado nos negócios firmados, com fundos de Private Equity (envolvendo empresas maduras e desenvolvidas) e Venture Capital (aposta em startups jovens), aproveitando as distorções de preço para dominar 50% das operações. A pesquisa mostra que, de janeiro a junho de 2026, foram totalizadas 593 operações, com o capital totalizando 166,8 bilhões de reais, avanço de 3%.

Em virtude das incertezas geradas pelo cenário político, o segmento adota mecanismos de proteção contratual, como earn-outs, quando parte do valor total da venda só é paga ao antigo dono em um ponto futuro, caso a empresa alcance determinadas metas de lucro, além de seguros, o que mitiga riscos e ajusta as expectativas entre compradores e vendedores.

O sócio da Crowe Macro para o segmento de M&A e Valuation, Francisco D’Orto Neto, avalia que o período eleitoral impõe um outro funcionamento para esse mercado. “Eleições não interrompem processos de M&A, elas mudam sua forma. Em vez de um valuation estático, passamos a operar por intervalos condicionados a cenários. Compradores estratégicos buscam previsibilidade de caixa e baixa alavancagem, enquanto fundos capitalizados exploram desalinhamentos temporários de preço”, explica o executivo.

Continua após a publicidade

Dentre os setores que continuam atraindo investimentos neste contexto estão o de tecnologia e energia, desde que as empresas estejam com as finanças em dia e apresentem baixa alavancagem.

O estudo da Crowe Macro, uma das principais empresas especializada em auditoria e consultoria no país, mostra que os processos de compra e venda não devem travar por conta das eleições, mas o sucesso desses negócios estará amparado em um planejamento rigoroso e na capacidade de adaptação diante das oscilações macroeconômicas.

Continua após a publicidade

O 1º turno das Eleições Gerais de 2026 no Brasil está marcado para 4 de outubro (primeiro domingo do mês) e, caso seja necessário, o 2º turno ocorrerá em 25 de outubro de 2026 (último domingo do mês).