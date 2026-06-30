El Niño e mudanças climáticas são ‘como jogar gasolina no fogo’, alerta climatologista

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O El Niño é um fenômeno natural, mas seus impactos são drasticamente intensificados pelo aquecimento global. A combinação “coloca gasolina no fogo”, tornando ondas de calor, secas e chuvas mais extremas e frequentes, afetando Europa com temperaturas recordes, agricultura e economia. Entenda a dinâmica por trás dos eventos climáticos extremos.

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As ondas de calorão na Europa trouxeram uma dúvida comum sempre que o clima bate recordes: afinal, o El Niño é consequência das mudanças climáticas? A resposta é não. O fenômeno existe há centenas de anos e faz parte da dinâmica natural do planeta.

O que mudou foi o cenário em que ele acontece. Hoje, o El Niño atua em um mundo mais quente e, por isso, seus impactos se tornam muito mais intensos.

França, Alemanha e Reino Unido sentem mais

O assunto ganhou força depois que países como França, Alemanha e Reino Unido registraram temperaturas superiores a 40°C. Na França, os termômetros chegaram a 44,3°C, a maior marca desde 1947, enquanto milhares de pessoas precisaram de atendimento médico em razão do calor extremo.

Asfalto derretido na Alemanha

Na Alemanha, o asfalto chegou a ceder em algumas cidades, comprometendo ruas e até o funcionamento do transporte público. Para os cientistas, esses episódios são mais um sinal de que os eventos extremos deixaram de ser exceção.

El niño é fenômeno natural que sofre influência das mudanças climáticas

José Marengo, coordenador de pesquisa do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), explica que o El Niño continua sendo um fenômeno natural, provocado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. “Há registros de centenas de anos, sem interferência humana”, lembra.

A diferença é que, nas últimas décadas, esse aquecimento passou a ocorrer sobre um “pano de fundo de aquecimento global”, resultado da elevação da temperatura média do planeta causada pelas emissões de gases de efeito estufa.

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Combinação que piora as condições do Planeta

É justamente essa combinação que faz toda a diferença. Segundo Marengo, o El Niño não cria ondas de calor, secas ou chuvas intensas. Esses eventos fazem parte da variabilidade natural do clima.

O fenômeno, porém, funciona como um amplificador. Quando encontra uma atmosfera mais quente, com maior quantidade de vapor d’água, os extremos se tornam mais intensos e frequentes.

‘É como colocar gasolina no fogo’

Para explicar esse mecanismo, o pesquisador recorre a uma comparação bastante didática: é “como colocar gasolina no fogo”. O incêndio já existe, mas ganha força e se espalha com muito mais facilidade.

Na prática, isso significa que um aquecimento de 1 grau nas águas do Pacífico hoje produz efeitos muito mais severos do que produzia há cinco décadas. Não porque o oceano esteja necessariamente mais quente do que antes, mas porque toda a atmosfera do planeta também aqueceu.

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Maior intensidade

Esse novo contexto aumenta a intensidade das ondas de calor, favorece chuvas concentradas em algumas regiões, prolonga períodos de seca em outras e eleva o risco de incêndios florestais. “O El Niño aparece como um jogador para piorar isso, para fazer o clima mais extremo”, resume Marengo.

Agro sofre mais

Os reflexos não ficam restritos ao meio ambiente. A agricultura costuma ser uma das primeiras atividades a sentir os efeitos da combinação entre calor intenso e irregularidade das chuvas.

Safras podem perder produtividade, enquanto tempestades e deslizamentos dificultam o transporte da produção.

Resultados aparecem no bolso

O resultado aparece no bolso do consumidor, com alimentos mais caros, e também no setor de energia, já que períodos prolongados de seca podem exigir maior uso de usinas termelétricas, elevando custos e pressionando a inflação.

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Prevenção, alerta e prevenção

Para Marengo, a principal resposta continua sendo a prevenção. Monitorar o clima, preparar estados e municípios para enfrentar eventos extremos e incorporar as informações científicas ao planejamento das políticas públicas são medidas cada vez mais necessárias.

O alerta é claro: o El Niño continuará sendo um fenômeno natural, mas seus impactos tendem a crescer enquanto o planeta continuar aquecendo. Em outras palavras, a pergunta já não é mais se haverá novos extremos climáticos, mas o quanto a sociedade estará preparada para conviver com eles.