ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

El Niño acende alerta para caixa de agroindústrias na safra 2026/27

Fenômeno climático pode reduzir oferta de matéria-prima, atrasar entregas e elevar necessidade de capital de giro

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h23 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h30
APERTO - Plantação de soja: a queda dos preços e a alta dos insumos drenam o caixa do agronegócio brasileiro
O campo e o El Niño: risco climático é elevado em 2026 (Silvio Avila/AFP)
Continua após publicidade
El Niño acende alerta para caixa de agroindústrias na safra 2026/27 Priorizar nos meus resultados Google

O avanço do El Niño previsto para o segundo semestre de 2026 pode provocar impactos que vão além da produção agrícola e chegar ao caixa das agroindústrias durante a safra 2026/27. Segundo análise da Multiplike, conglomerado financeiro especializado em crédito estruturado, um episódio de intensidade muito forte pode reduzir em até 10% a produção brasileira de grãos.

Como referência, a estimativa de cerca de 320 milhões de toneladas de soja e milho para a safra significa que uma redução de 10% corresponderia a aproximadamente 32 milhões de toneladas. O número, porém, representa um cenário de risco, e não uma previsão de perdas.

Os efeitos do fenômeno também tendem a variar de acordo com a região. Historicamente, o El Niño está associado à redução das chuvas em áreas do Norte e Nordeste e ao aumento das precipitações no Sul. No centro-norte do país, a combinação de deficiência hídrica e temperaturas elevadas pode prejudicar o desenvolvimento das culturas. No Sul, o excesso de chuva pode aumentar o risco de encharcamento do solo, doenças, dificuldades para a operação de máquinas e atrasos na colheita e no escoamento.

Para as agroindústrias, uma produção menor ou uma colheita atrasada pode alterar o volume e o momento de chegada da matéria-prima. Isso pode exigir mudanças nas compras, nos estoques, nos contratos e nas entregas, além de pressionar a necessidade de capital de giro.

Siga
Continua após a publicidade

“O choque começa na produção, mas não termina no campo. Se uma agroindústria recebe menos matéria-prima, recebe mais tarde ou precisa buscar produto em outra região, isso muda o fluxo financeiro da operação”, diz Priscila de Freitas, diretora de crédito da Multiplike. Segundo ela, o desafio é preservar caixa para lidar com essas mudanças sem comprometer fornecedores, estoques e compromissos já assumidos.

O risco climático chega ainda em um momento de maior pressão financeira sobre parte da cadeia do agronegócio. O aumento do endividamento, das renegociações e das recuperações judiciais entre produtores tem levado instituições financeiras a adotar critérios mais rigorosos na concessão de crédito.

Continua após a publicidade

Nesse cenário, uma eventual redução ou atraso na oferta de grãos pode afetar os fluxos de recebimento e pagamento de diferentes elos da cadeia. Empresas compradoras, armazenadoras, processadoras e distribuidoras precisam manter suas obrigações mesmo diante de uma oferta mais irregular, o que pode criar um descasamento entre a chegada da matéria-prima, a geração de receita e a necessidade de caixa.

Para a executiva, a antecipação do planejamento financeiro ganha importância diante da possibilidade de um El Niño forte. “Esperar o impacto aparecer no estoque ou no recebível para buscar capital reduz a margem de reação da empresa”, diz.

Continua após a publicidade

As empresas precisam considerar, nos seus planejamentos, cenários em que a matéria-prima chegue em menor volume, mais tarde ou a um custo diferente do inicialmente previsto. Entre as alternativas de crédito estão estruturas de garantias que podem combinar imóveis, recebíveis, contratos de venda, estoques e outros ativos.

Publicidade
TAGS:
Agronegócio
Agropecuária
Clima
El Niño
Indústria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).