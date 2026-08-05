Efeitos da isenção de IR para a renda e para Lula começam a passar, indica nova pesquisa Quaest

Cerca de um terço dos eleitores afirmam ter sido beneficiados por uma das grande promessas de campanha e uma das maiores apostas políticas de Lula para este ano: a isenção do Imposto de Renda para os que ganham até 5.000 reais. Aprovado em 2025 e em vigor desde o início de 2026, o projeto também reduziu o imposto descontado de todos que ganham de 5.000 até 7.350. A conta do governo era de que 15 milhões de contribuintes seriam contemplados pela medida.

A renda extra liberada com a mordida menor de IR, contudo, começa a fazer menos diferença para quem recebeu o desconto no imposto. É o que indica a nova pesquisa Genial-Quaest sobre as intenções de voto e percepções do eleitorado, divulgada nesta quarta-feira, 5. Os números mostram que, depois de uma sucessão de meses com melhoras na percepção do poder de compra daqueles que foram beneficiados pela isenção, esse indicador teve uma piora brusca em agosto.

O total de entrevistados que afirma que a redução do IR não fez diferença na sua renda saltou da mínima de 39%, em julho, para 46% agora. Na contramão, a proporção daqueles que sentiram melhora passou a cair: o total dos que avaliam que houve uma melhora pequena na renda recuou de 35% para 32% e, dentre os que afirmam que sentiram uma melhora significativa, o recuo foi de 24% para 21% entre julho e agosto. Somados, contudo, os que ainda reconhecem ganhos com a medida continuam sendo a maioria – são 53% dos contemplados, ante os 46% que afirmam que não estão sentindo diferença.

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A pergunta foi feita apenas para os entrevistas que informaram ter sido beneficiados pela redução de IR. Como ela entrou em vigor no início de janeiro, os primeiros salários com as novas alíquotas começaram a cair no bolso das pessoas em fevereiro, referentes ao mês anterior.

Dentre os entrevistados, 68% responderam não ter sido beneficiados pela isenção do IR e 30% responderam que sim, enquanto 2% dizem não saber. O instituo entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 31 de julho e 3 de agosto.