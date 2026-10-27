Efeito Lula: queda do real pode lotar praias brasileiras de argentinos
Alta do dólar no Brasil torna viagens mais atraentes para os vizinhos
A desvalorização do real após o resultado da eleição presidencial brasileira pode trazer um efeito inesperado para o turismo: mais argentinos nas praias do Brasil durante o próximo verão.
Com a alta do dólar, os visitantes do país vizinho passaram a ter maior poder de compra em território brasileiro, o que ameaça reduzir a procura por destinos turísticos da própria Argentina.
O dólar passou de R$ 4,98 para R$ 5,39 depois da eleição, uma valorização de aproximadamente 8% em relação à moeda brasileira. Para os turistas argentinos que dispõem de dólares, isso significa mais dinheiro para gastar com alimentação, transporte e lazer durante as férias.
A mudança ocorre justamente quando as famílias começam a planejar as viagens de verão.
O Brasil já figura entre os destinos internacionais preferidos dos argentinos, especialmente pelas praias do Sul e do Nordeste, e a nova relação cambial pode reforçar essa preferência.
Dólar mais caro favorece turismo no Brasil
A vantagem para os visitantes estrangeiros está principalmente nas despesas feitas durante a viagem. Restaurantes, passeios, transporte local e outros serviços cobrados em reais ficam relativamente mais baratos para quem chega com dólares.
O efeito não é necessariamente o mesmo sobre passagens aéreas e hospedagem. Parte dos hotéis e pacotes turísticos já havia definido suas tarifas para a alta temporada antes da mudança cambial. Por isso, a redução de custos pode ser mais perceptível nos gastos cotidianos do que no preço total das férias.
Outro obstáculo é a capacidade de transporte. As companhias aéreas e operadoras já organizaram boa parte da programação para o verão, o que limita a possibilidade de ampliar rapidamente a oferta caso a procura cresça.
Destinos argentinos temem perder turistas
O novo cenário preocupa empresários de regiões que dependem das férias de verão para movimentar a economia. A Costa Atlântica argentina, que reúne balneários como Mar del Plata e Pinamar, disputa turistas com destinos brasileiros, assim como regiões de turismo de natureza e lazer.
A concorrência não depende apenas da cotação das moedas. Os preços dos hotéis, restaurantes e transportes, a disponibilidade de voos e as condições de pagamento também influenciam a escolha dos viajantes.
Ainda assim, uma desvalorização significativa do real pode pesar na decisão de famílias que comparam os custos de passar as férias dentro da Argentina ou viajar ao exterior.
A preocupação é maior porque o setor turístico argentino já enfrenta dificuldades para recuperar sua rentabilidade. Empresários afirmam que os custos operacionais continuam elevados, mesmo nos períodos em que a ocupação dos hotéis melhora.
Hotéis argentinos reclamam dos impostos
Para Daniel Prieto, presidente da Federação Empresarial Hoteleira Gastronômica da República Argentina (Fehgra), a competitividade do turismo argentino não pode depender exclusivamente do câmbio.
O dirigente defende a redução de custos tributários e trabalhistas, além de medidas que facilitem o financiamento das empresas e estimulem o consumo. Entre as propostas do setor está a possibilidade de compensar parte das contribuições patronais com tributos sobre o consumo.
A entidade também considera importantes as promoções bancárias e as opções de parcelamento para viagens nacionais, mecanismos que podem ajudar a manter os turistas argentinos no próprio país.
Aldo Elías, vice-presidente da Associação de Hotéis de Turismo da Argentina (AHT), afirma que a recuperação da ocupação não tem sido suficiente para melhorar os resultados financeiros dos estabelecimentos.
Segundo ele, o aumento das despesas com serviços públicos e impostos limita a capacidade dos hotéis de oferecer preços competitivos diante de alternativas no Brasil, no Chile e no Uruguai.
Verão ainda depende do câmbio e das reservas
Apesar da preocupação dos empresários argentinos, o impacto da desvalorização do real ainda é incerto. A maior parte das reservas para o verão começa a ganhar ritmo em novembro, quando será possível avaliar melhor as preferências dos turistas.
Também não há garantia de que a nova cotação do dólar se mantenha até a alta temporada. Uma recuperação do real reduziria parte da vantagem obtida pelos visitantes estrangeiros, enquanto novas oscilações poderiam alterar os preços dos pacotes.
Para o Brasil, a chegada de mais argentinos poderia beneficiar hotéis, restaurantes, companhias de transporte e estabelecimentos comerciais nas regiões turísticas.
O resultado dependerá não apenas da cotação das moedas, mas também da capacidade dos destinos brasileiros de atender à demanda e oferecer preços competitivos. Por enquanto, o movimento cambial representa uma oportunidade para o turismo nacional e uma preocupação adicional para os empresários argentinos.