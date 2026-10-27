Efeito Lula: queda do real pode lotar praias brasileiras de argentinos

A desvalorização do real após o resultado da eleição presidencial brasileira pode trazer um efeito inesperado para o turismo: mais argentinos nas praias do Brasil durante o próximo verão.

Com a alta do dólar, os visitantes do país vizinho passaram a ter maior poder de compra em território brasileiro, o que ameaça reduzir a procura por destinos turísticos da própria Argentina.

O dólar passou de R$ 4,98 para R$ 5,39 depois da eleição, uma valorização de aproximadamente 8% em relação à moeda brasileira. Para os turistas argentinos que dispõem de dólares, isso significa mais dinheiro para gastar com alimentação, transporte e lazer durante as férias.

A mudança ocorre justamente quando as famílias começam a planejar as viagens de verão.

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O Brasil já figura entre os destinos internacionais preferidos dos argentinos, especialmente pelas praias do Sul e do Nordeste, e a nova relação cambial pode reforçar essa preferência.

Dólar mais caro favorece turismo no Brasil

A vantagem para os visitantes estrangeiros está principalmente nas despesas feitas durante a viagem. Restaurantes, passeios, transporte local e outros serviços cobrados em reais ficam relativamente mais baratos para quem chega com dólares.

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O efeito não é necessariamente o mesmo sobre passagens aéreas e hospedagem. Parte dos hotéis e pacotes turísticos já havia definido suas tarifas para a alta temporada antes da mudança cambial. Por isso, a redução de custos pode ser mais perceptível nos gastos cotidianos do que no preço total das férias.

Outro obstáculo é a capacidade de transporte. As companhias aéreas e operadoras já organizaram boa parte da programação para o verão, o que limita a possibilidade de ampliar rapidamente a oferta caso a procura cresça.

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Destinos argentinos temem perder turistas

O novo cenário preocupa empresários de regiões que dependem das férias de verão para movimentar a economia. A Costa Atlântica argentina, que reúne balneários como Mar del Plata e Pinamar, disputa turistas com destinos brasileiros, assim como regiões de turismo de natureza e lazer.

A concorrência não depende apenas da cotação das moedas. Os preços dos hotéis, restaurantes e transportes, a disponibilidade de voos e as condições de pagamento também influenciam a escolha dos viajantes.

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Ainda assim, uma desvalorização significativa do real pode pesar na decisão de famílias que comparam os custos de passar as férias dentro da Argentina ou viajar ao exterior.

A preocupação é maior porque o setor turístico argentino já enfrenta dificuldades para recuperar sua rentabilidade. Empresários afirmam que os custos operacionais continuam elevados, mesmo nos períodos em que a ocupação dos hotéis melhora.

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Hotéis argentinos reclamam dos impostos

Para Daniel Prieto, presidente da Federação Empresarial Hoteleira Gastronômica da República Argentina (Fehgra), a competitividade do turismo argentino não pode depender exclusivamente do câmbio.

O dirigente defende a redução de custos tributários e trabalhistas, além de medidas que facilitem o financiamento das empresas e estimulem o consumo. Entre as propostas do setor está a possibilidade de compensar parte das contribuições patronais com tributos sobre o consumo.

A entidade também considera importantes as promoções bancárias e as opções de parcelamento para viagens nacionais, mecanismos que podem ajudar a manter os turistas argentinos no próprio país.

Aldo Elías, vice-presidente da Associação de Hotéis de Turismo da Argentina (AHT), afirma que a recuperação da ocupação não tem sido suficiente para melhorar os resultados financeiros dos estabelecimentos.

Segundo ele, o aumento das despesas com serviços públicos e impostos limita a capacidade dos hotéis de oferecer preços competitivos diante de alternativas no Brasil, no Chile e no Uruguai.

Verão ainda depende do câmbio e das reservas

Apesar da preocupação dos empresários argentinos, o impacto da desvalorização do real ainda é incerto. A maior parte das reservas para o verão começa a ganhar ritmo em novembro, quando será possível avaliar melhor as preferências dos turistas.

Também não há garantia de que a nova cotação do dólar se mantenha até a alta temporada. Uma recuperação do real reduziria parte da vantagem obtida pelos visitantes estrangeiros, enquanto novas oscilações poderiam alterar os preços dos pacotes.

Para o Brasil, a chegada de mais argentinos poderia beneficiar hotéis, restaurantes, companhias de transporte e estabelecimentos comerciais nas regiões turísticas.

O resultado dependerá não apenas da cotação das moedas, mas também da capacidade dos destinos brasileiros de atender à demanda e oferecer preços competitivos. Por enquanto, o movimento cambial representa uma oportunidade para o turismo nacional e uma preocupação adicional para os empresários argentinos.