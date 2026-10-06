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Economia

Efeito Flávio já derruba em 0,65 ponto taxa de captação dos bancos

Reprecificação dos juros após o primeiro turno começa a reduzir o custo de funding das instituições via CDBs prefixados

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 12h00
Avenida Faria Lima, em São Paulo: a taxação de dividendos impacta o centro financeiro do país
Avenida Faria Lima (ADVTP/Shutterstock)
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Efeito Flávio já derruba em 0,65 ponto taxa de captação dos bancos Priorize VEJA no Google

A forte queda dos juros futuros após o primeiro turno já começa a aliviar o custo de captação dos bancos. Na sexta-feira, antes da abertura das urnas, CDBs prefixados com prazo superior a um ano oferecidos na plataforma da XP chegavam a pagar 14,15% ao ano. Nesta terça-feira, a taxa máxima caiu para 13,5%, uma redução de 0,65 ponto percentual em apenas dois pregões.

O movimento é uma consequência direta da reprecificação da curva de juros depois do desempenho de Flávio Bolsonaro nas urnas. Com a queda das taxas de mercado, os bancos passam a conseguir captar recursos pagando menos pelos títulos emitidos para financiar suas operações.

A mudança tende a ser mais rápida entre instituições de melhor risco de crédito, que precisam oferecer um prêmio menor sobre a curva para atrair recursos. Bancos com ratings mais baixos ou necessidades maiores de liquidez ainda podem manter CDBs com taxas bem superiores à média — razão pela qual continuam aparecendo papéis acima de 14% no mercado.

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A velocidade do ajuste, porém, chama atenção. Em questão de dias, a mudança de percepção política começou a reduzir o preço que instituições financeiras precisam pagar para levantar dinheiro. Se a queda dos juros futuros se sustentar, a tendência é que o custo de funding via CDB continue recuando nas próximas semanas.

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