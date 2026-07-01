ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Efeito EUA: Manual orienta empresas brasileiras a blindarem negócios contra PCC e CV

ICC Brasil lança guia para companhias se protegerem de riscos, após classificação dos grupos como terroristas pelos EUA

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 16h30
As bandeiras de Estados Unidos e Brasil, respectivamente.
Comércio Brasil-EUA atinge menor participação desde 1997, caindo 12,7% em 2026 (Arte/VEJA)
Continua após publicidade
Efeito EUA: Manual orienta empresas brasileiras a blindarem negócios contra PCC e CV Priorize VEJA no Google

O ICC Brasil, braço local da International Chamber of Commerce (Câmara de Comércio Internacional), lançou nesta quarta-feira, 1º, um documento com recomendações ao setor corporativo para que as lideranças empresariais possam identificar e reduzir os riscos de exposição ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e ao Comando Vermelho. Em 5 de junho, os dois grupos foram classificados formalmente como Organizações Terroristas Estrangeiras pelo governo dos Estados Unidos.

O guia “Designação do PCC e do CV como FTOs pelos EUA: como as empresas podem se preparar para as consequências” é gratuito e já está disponível para download. A obra alerta que a nova designação jurídica adotada pelos norte-americanos impõe às empresas brasileiras a necessidade de elevar o rigor na análise de clientes, fornecedores e parceiros de negócios. O texto funciona como um manual orientador não vinculante, ou seja, não possui força de lei ou obrigatoriedade imediata.

A iniciativa enfatiza que a mudança de status das facções criminosas estabeleceu um novo cenário, pois a ameaça corporativa já não se restringe à esfera reputacional ou à mera prevenção à lavagem de dinheiro. Agora, a ausência de monitoramento pode gerar graves implicações penais e bloqueios financeiros sob as leis de longo alcance jurisdicional das autoridades dos EUA.

Siga

A diretora-executiva da ICC Brasil, Gabriella Dorlhiac, sinaliza que o lançamento dá continuidade ao trabalho realizado pela entidade, que publicou recentemente uma cartilha com diretrizes para que as companhias neutralizem a infiltração do crime organizado em suas estruturas. “Como instituição que representa uma série de empresas que realizam comércio internacional, o risco representado pelas mais diversas facções é um assunto que atualmente não pode deixar de ser abordado”, afirma.

Continua após a publicidade

A ICC Brasil, que integra a maior organização empresarial do mundo, argumenta que a ferramenta será altamente estratégica no fortalecimento dos controles internos, além de colaborar diretamente para atenuar as incertezas em um cenário de alta complexidade jurídica.

Publicidade
TAGS:
Comando Vermelho
Comércio Exterior
eua
PCC
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).