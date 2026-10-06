‘Efeito eleições’: bolsa abre em alta nesta terça-feira (6) após sessão histórica

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, mantém trajetória positiva nos primeiros negócios desta terça-feira, 6, após a forte valorização registrada na sessão anterior, quando o mercado reagiu ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. O desempenho eleitoral, que colocou Flávio Bolsonaro à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alimentou as expectativas dos investidores sobre uma possível mudança na condução da política econômica a partir de 2027.

Cerca de 15 minutos após a abertura do mercado, o Ibovespa avançava 1,9%. Às 10h42, contudo, a alta do índice recuou para 0,31%, aos 207.563 pontos. No mercado futuro, o contrato de Ibovespa com vencimento em 14 de outubro registrava alta de 0,7%. O movimento ocorre após um salto de 7,70% na segunda-feira, 5, em uma sessão marcada por recorde histórico, na primeira reação dos mercados ao resultado das urnas.

No câmbio, o dólar recuava 0,54% nesta manhã, ampliando a queda superior a 4% registrada no pregão anterior. A moeda americana é cotada a 4,96 reais antes das 11h.

A reação dos ativos reflete a avaliação de que o resultado do primeiro turno elevou a probabilidade de alterações na política econômica a partir do próximo ano. Parte relevante desse movimento, porém, já foi incorporada aos preços em uma única sessão, o que deixa o mercado sujeito a novas oscilações conforme surgirem novas informações sobre o cenário político.

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Os investidores passaram a considerar elevada a possibilidade de Flávio Bolsonaro assumir a Presidência em janeiro de 2027, cenário que ajuda a explicar a forte alta da Bolsa, a valorização do real e a queda dos juros observadas desde a divulgação do resultado eleitoral.