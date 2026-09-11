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Eduardo Bolsonaro reforça apoio a ex-Credit Suisse para a Fazenda de Flávio

Marcelo Kayath chegou a apoiar Lula em 2022 e, agora, é um dos nomes que circulam na campanha de seu opositor

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 14h38 | Atualizado em 11 set 2026, 15h26
Dois homens brancos sorrindo para a câmera, um careca de camiseta preta com o polegar para cima e outro de cabelo grisalho com camisa amarela da seleção brasileira
Os irmãos Eduardo e Flávio Bolsonaro, em live antes do jogo do Brasil contra a Noruega neste domingo, 5 (Reprodução/Instagram)
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Eduardo Bolsonaro reforça apoio a ex-Credit Suisse para a Fazenda de Flávio Priorizar nos meus resultados Google

Em conversas com empresários, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro se tornou mais um que apoia a indicação do banqueiro Marcelo Kayath, ex-diretor do banco de investimentos do Credit Suisse no Brasil e sócio da gestora QMS Capital, para chefiar o Ministério da Fazenda caso o seu irmão, o candidato do PL Flávio Bolsonaro, seja eleito à Presidência. As informações são da coluna da jornalista Mônica Bergamo do jornal Folha de S.Paulo.

Kayath, que chegou a apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha de 2022,  já foi o anfitrião de alguns dos jantares realizados nas últimas semanas entre Flávio e empresários, e seu nome tem circulado na campanha do senador como o possível chefe da economia em um eventual governo seu. O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, além de Alexandre Bettamio, executivo do Bank of America (BofA), são outros nomes cogitados também para a Fazenda, de acordo com a coluna.

Daniella Marques, a atual chefe da economia no time de campanha de Flávio, também faz parte da lista de nomeáveis para seu governo, porém é cogitada também para o comando de algum dos grandes bancos estatais. Marques, que foi assessora no ministério da Economia de Paulo Guedes, também presidiu a Caixa Econômica Federal no último ano do governo do pai Jair Bolsonaro.

 

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