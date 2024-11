EDP compra 16 novas usinas solares por R$ 218 milhões

A EDP anunciou nesta quarta-feira, 6, a compra de 16 novas usinas de geração solar distribuída por 218 milhões de reais. O contrato foi fechado com o Grupo Tangipar e a transação ainda depende da aprovação do Conselho de Administração para Defesa Econômica (Cade).

As usinas estão instaladas nos estados da Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. A capacidade instalada total é de 44,3 MWp. Das 16 usinas, cinco estão concluídas e 11 têm previsão de conclusão no ano que vem. Em relação à capacidade instalada, 10,9 MWp estão na Bahia, 12,5 MWp no Mato Grosso, 12,9 MWp no Mato Grosso do Sul e 7,7 MWp no Paraná. As usinas poderão atender a clientes de baixa tensão nas modalidades de geração distribuída compartilhada e dedicada.

Atualmente, a EDP tem 90 usinas solares de geração distribuída no Brasil, com capacidade instalada total de 258 MWp. Desse total, 76 usinas (209 MWp) estão em operação, e 14 usinas (49 MWp) estão em construção ou aguardando energização.

Até 2026, a empresa prevê atingir capacidade instalada de cerca de 500 MWp, com investimentos anuais de aproximadamente R$ 600 milhões.

“A geração solar distribuída representa uma enorme oportunidade para acelerar a transição energética em conjunto com os nossos clientes. Mais do que ampliar a nossa atuação e capacidade em fontes renováveis para nos tornarmos 100% verde até 2030, queremos tornar a energia solar mais acessível para uma ampla gama de consumidores”, afirma, em nota, Carlos Andrade, vice-presidente de Soluções para Clientes da EDP na América do Sul.

