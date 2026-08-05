Ecossistema Fast mira R$ 502 milhões em 2026 apostando na “economia do tempo”

O Ecossistema Fast, grupo responsável pelas marcas Fast Escova e Fast Spa, projeta faturamento de 502 milhões de reais em 2026 e aposta na chamada “economia do tempo” como um dos principais motores de crescimento do mercado de bem-estar. A estratégia acompanha a mudança no comportamento do consumidor, que busca soluções mais práticas para incluir o autocuidado na rotina sem comprometer a agenda.

Continua após a publicidade

Segundo o Global Wellness Institute (GWI), a economia global do bem-estar deve movimentar 9 trilhões de dólares até 2028, impulsionada pela procura crescente por saúde preventiva, recuperação física e qualidade de vida. Atenta a esse cenário, a empresa criou, em 2024, a Fast Spa, rede de franquias que elimina a necessidade de agendamento prévio e permite que o cliente escolha tratamentos de acordo com o tempo disponível.

Em menos de dois anos de operação, a rede já soma mais de 30 mil atendimentos e conta com 13 unidades em funcionamento. A expectativa é ultrapassar a marca de 30 operações até o fim de 2026, ampliando sua presença em diferentes regiões do país. “O tempo se tornou um dos ativos mais valiosos entre as pessoas. Percebemos que elas desejavam incluir o bem-estar na rotina, mas desistiam porque os modelos tradicionais exigiam planejamento e disponibilidade. Criamos a Fast Spa justamente para inverter essa lógica e fazer com que o spa se adapte à rotina das pessoas, e não o contrário”, afirma Márcia Queirós, cofundadora do Ecossistema Fast.

Continua após a publicidade

O conceito foi desenvolvido após pesquisas de mercado realizadas na China, onde as fundadoras identificaram um modelo de atendimento mais flexível. No Fast Spa, os clientes podem chegar sem hora marcada, escolher o tratamento de acordo com o tempo disponível e serem atendidos imediatamente. As unidades funcionam todos os dias da semana, das 8h às 20h.

A expansão da Fast Spa também faz parte do reposicionamento estratégico do grupo, que passou recentemente a operar sob a marca Ecossistema Fast. A proposta é integrar os negócios de beleza e wellness em uma única plataforma voltada ao autocuidado, acompanhando um consumidor que valoriza experiências mais completas, acessíveis e conectadas ao dia a dia. “O mercado deixou de vender apenas procedimentos e passou a entregar qualidade de vida. Nosso objetivo é liderar essa transformação, mostrando que o autocuidado não precisa ser reservado para ocasiões especiais. Quando respeitamos o tempo das pessoas, criamos uma experiência mais acessível, recorrente e sustentável para clientes e franqueados”, conclui Márcia Queirós.