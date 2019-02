Economista e ex-ministro Reis Velloso morre aos 87 anos

Morreu na manhã desta terça-feira, dia 19, o ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso, aos 87 anos. Ele faleceu em sua casa, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Natural do Piauí e radicado no Rio, o ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso serviu a diferentes governos desde o início da ditadura militar, em 1964, passando pelos governos Castelo Branco, Costa e Silva, Médici e Geisel.

Como ministro, participou do período conhecido como milagre econômico, no fim dos anos de 1960 e início dos 1970, quando a economia brasileira registrou elevadas taxas de crescimento, e enfrentou a crise do petróleo.

À frente da pasta, ele coordenou as duas edições do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). O I PND foi lançado em 1972, e o II PND, em 1974.

O ex-ministro deixou o Ministério do Planejamento em 1979. O novo presidente, o general João Batista de Figueiredo, indicaria o ex-ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen para a pasta do Planejamento.

A saída do Ministério do Planejamento marcou o fim da carreira política de Reis Velloso. Ainda conforme o Cpdoc da FGV, seu nome seria aventado como candidato ao governo do Piauí, mas o ex-ministro optou por assumir a presidência, ainda em 1980, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), ligado à Bolsa de Valores do Rio.

De lá para cá, Reis Velloso integrou conselhos de administração de diversas estatais, mas atuou principalmente no setor privado. Em 1988, organizou o I Fórum Nacional, com o tema “Ideias para a modernização do Brasil”. O evento reuniu economistas, cientistas sociais e políticos, líderes sindicais e empresariais, para discutir temas sociais e econômicos da atualidade. Com a criação do Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae), o Fórum Nacional se tornaria anual a partir dos anos 1990. Ele também foi o fundador do Instituto de o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),

(Com Estadão Conteúdo)