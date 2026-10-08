ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Economista de Flávio Bolsonaro nega privatizações e defende Bolsa Família: ‘Fiquem tranquilos’

Em vídeo nas redes sociais, Adolfo Sachsida disse que um eventual governo vão 'fortalecer programas sociais' e focar em 'redução de desperdícios'

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 11h22 | Atualizado em 8 out 2026, 16h59
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro (Flávio Emanuel/Agência Petrobras/Divulgação)
Continua após publicidade
Economista de Flávio Bolsonaro nega privatizações e defende Bolsa Família: ‘Fiquem tranquilos’ Priorize VEJA no Google

Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 8, nas redes sociais para “desmentir fake news”, o advogado e economista Adolfo Sachsida, um dos integrantes da equipe econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, afirma que os principais programas sociais, como Bolsa Família e o BPC, não só não serão extintos, como “serão fortalecidos” em um eventual governo do candidato do PL, e também afasta a possibilidade de privatizações.

“Não existirão privatizações de empresas, nenhuma dessas companhias serão tocadas”, disse, mencionando o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras. “Nosso governo vai fortalecer a gestão das estatais e elas vão voltar a dar lucro e respeitar o povo brasileiro.”

Sachsida foi ministro de Minas e Energia no governo de Jair Bolsonaro e também secretário de Política Econômica de Paulo Guedes no Ministério da Economia.

No programa de governo de Flávio, não são dados detalhes sobre quais estatais podem ser privatizadas, mas a campanha afirma em uma breve menção que dará continuidade ao Programa Nacional de Desestatização, agenda de privatizações que foi montada e chegou a ser realizada em parte no governo de Jair Bolsonaro. Isto, de acordo com o documento, seria feito “com critério, avaliando caso a caso onde a presença do Estado deixou de fazer sentido”.

Siga
Continua após a publicidade

“Em primeiro lugar, iremos preservar todos os programas sociais. Não só preservar, mas fortalecer”, afirmou. “Se você recebe Bolsa Família, BPC, pode ter certeza de que vamos respeitar muito você e a sua família.”

Continua após a publicidade

O ex-secretário também falou em corte de impostos, para “facilitar a vida do empresário e do empreendedor”, na redução de ministérios – “para que 39 ministérios” -, e disse que o foco do ajuste fiscal propalado pela campanha de Flávio será o “corte de desperdícios”.

“O funcionário público terá todo nosso respeito, podem ficar tranquilos, o ajuste fiscal nosso será focado nos excessos absurdos do governo. Não faz sentido um funcionário público ganhar 200.000 reais por mês”, disse. “Podem ter certeza que com serenidade, tranquilidade e uma equipe competente, vamos colocar as contas públicas em ordem, respeitando a população brasileira.”

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Privatização
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).