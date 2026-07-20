Economia prateada ganha força e leva empresas a adaptar estratégias para consumidores 60+

O envelhecimento da população brasileira está redesenhando o mercado consumidor e levando empresas a reverem suas estratégias de crescimento. Conhecida como economia prateada, a tendência reflete o aumento da participação de pessoas com mais de 60 anos no consumo de bens e serviços e ganha força à medida que esse público amplia sua presença no ambiente digital.

Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil deverá ter cerca de 75 milhões de pessoas acima dos 60 anos até 2044. Ao mesmo tempo, o acesso à internet entre essa parcela da população cresce de forma consistente: aproximadamente 75% dos idosos brasileiros já utilizam a rede, seja para buscar informações, interagir nas redes sociais, trocar mensagens ou realizar compras online.

A mudança de comportamento tem despertado a atenção de empresas dos mais diversos setores, que passam a enxergar esse público como um importante motor de crescimento. “Existe um equívoco antigo de acreditar que as pessoas acima dos 60 anos não utilizam a internet ou não realizam compras digitais. Hoje, esse público pesquisa produtos, acompanha marcas nas redes sociais, consome conteúdo e toma decisões de compra com base nas informações encontradas no ambiente digital”, afirma Lucas Trindade, especialista em marketing digital e CEO da Colina Tech.

Além do aumento da presença online, os consumidores mais velhos também exercem influência nas decisões de compra dentro das famílias. Produtos e serviços ligados à saúde, bem-estar, turismo, educação e tecnologia estão entre as categorias em que esse público tem ampliado sua participação.

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Para as empresas, isso significa que estratégias tradicionalmente voltadas apenas aos consumidores mais jovens podem deixar de capturar uma parcela relevante do mercado. Segundo Trindade, adaptar a comunicação é mais importante do que simplesmente simplificar plataformas digitais. “O marketing voltado para a economia prateada exige clareza, confiança e uma boa experiência do usuário. Não basta tornar um site mais simples; é preciso desenvolver uma comunicação que respeite esse consumidor e reconheça seu poder de decisão.”

À medida que a população envelhece, fatores como navegação intuitiva, informações claras e atendimento eficiente tendem a ganhar ainda mais importância para as marcas. A expectativa é que empresas capazes de oferecer experiências digitais mais acessíveis e construir relações de confiança com consumidores maduros estejam mais preparadas para aproveitar o crescimento da economia prateada nos próximos anos.