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Economia prateada ganha força e leva empresas a adaptar estratégias para consumidores 60+

Com previsão de 75 milhões de idosos no Brasil até 2044, marcas investem em experiência digital para conquistar um público cada vez mais conectado

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 17h02 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h47
Pessoas caminhando em um ambiente interno, possivelmente um shopping ou galeria. Uma mulher de shorts vermelhos e blusa marrom carrega uma sacola plástica. Ao lado, uma idosa de cabelos brancos, blusa escura e saia florida empurra um andador com uma sacola de papel. Um homem de camiseta cinza e shorts escuros caminha à esquerda. Outras pessoas desfocadas ao fundo completam a cena de movimento
Economia prateada, a economia liderada por pessoas com 60+ (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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O envelhecimento da população brasileira está redesenhando o mercado consumidor e levando empresas a reverem suas estratégias de crescimento. Conhecida como economia prateada, a tendência reflete o aumento da participação de pessoas com mais de 60 anos no consumo de bens e serviços e ganha força à medida que esse público amplia sua presença no ambiente digital.

Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil deverá ter cerca de 75 milhões de pessoas acima dos 60 anos até 2044. Ao mesmo tempo, o acesso à internet entre essa parcela da população cresce de forma consistente: aproximadamente 75% dos idosos brasileiros já utilizam a rede, seja para buscar informações, interagir nas redes sociais, trocar mensagens ou realizar compras online.

A mudança de comportamento tem despertado a atenção de empresas dos mais diversos setores, que passam a enxergar esse público como um importante motor de crescimento. “Existe um equívoco antigo de acreditar que as pessoas acima dos 60 anos não utilizam a internet ou não realizam compras digitais. Hoje, esse público pesquisa produtos, acompanha marcas nas redes sociais, consome conteúdo e toma decisões de compra com base nas informações encontradas no ambiente digital”, afirma Lucas Trindade, especialista em marketing digital e CEO da Colina Tech.

Além do aumento da presença online, os consumidores mais velhos também exercem influência nas decisões de compra dentro das famílias. Produtos e serviços ligados à saúde, bem-estar, turismo, educação e tecnologia estão entre as categorias em que esse público tem ampliado sua participação.

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Para as empresas, isso significa que estratégias tradicionalmente voltadas apenas aos consumidores mais jovens podem deixar de capturar uma parcela relevante do mercado. Segundo Trindade, adaptar a comunicação é mais importante do que simplesmente simplificar plataformas digitais. “O marketing voltado para a economia prateada exige clareza, confiança e uma boa experiência do usuário. Não basta tornar um site mais simples; é preciso desenvolver uma comunicação que respeite esse consumidor e reconheça seu poder de decisão.”

À medida que a população envelhece, fatores como navegação intuitiva, informações claras e atendimento eficiente tendem a ganhar ainda mais importância para as marcas. A expectativa é que empresas capazes de oferecer experiências digitais mais acessíveis e construir relações de confiança com consumidores maduros estejam mais preparadas para aproveitar o crescimento da economia prateada nos próximos anos.

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