Economia do setor público em junho é recorde para o mês

Maciel disse que o desempenho das contas fiscais até agora é muito positivo e reflete o crescimento da economia, principalmente da formalização do mercado de trabalho

O superávit primário (economia para o pagamento dos juros da dívida pública) do setor público em junho, de 13,37 bilhões de reais, é recorde para o mês, informou nesta sexta-feira o chefe do Departamento Econômico do Banco Central (BC), Túlio Maciel. Já o superávit apurado em todo o primeiro semestre, de 78,19 bilhões de reais, é o segundo melhor da série do BC, que foi revisada em 2001. O resultado dos primeiros seis meses só ficou abaixo do superávit obtido em 2008, de 80,214 bilhões de reais.

Em doze meses até junho, o primário acumulado, de 137,830 bilhões de reais, é o melhor em valores nominais. Em relação ao PIB, no entanto, esse superávit de 3,54% é o melhor desde novembro de 2008, quando as contas do setor público em doze meses registravam um resultado acumulado de 3,77% do PIB.

Maciel disse que o desempenho das contas públicas até agora é muito positivo e reflete o crescimento da economia, principalmente da formalização do mercado de trabalho, que tem levado ao aumento das receitas. Ele ponderou que o superávit no primeiro semestre já corresponde a dois terços (66%) da meta prevista para o ano, de 117,9 bilhões de reais.

Em doze meses, o superávit está acima da meta, mas este valor deve recuar em setembro, quando serão descontados os 31 bilhões de reais de receita adicional que ingressaram neste mesmo mês de 2010, decorrentes da capitalização da Petrobras. Maciel destacou o crescimento do superávit anual, lembrando que em dezembro estava em 2,77% do PIB.

Governos regionais – Maciel também afirmou que o superávit primário dos governos regionais (estados e municípios), de 22,137 bilhões de reais, é o maior da série. Segundo ele, nos primeiros seis meses do ano, este grupo apresentou “trajetória benigna”, conseguindo alcançar 60% da meta estimada para o ano, de 36,130 bilhões de reais.

Ele não quis fazer avaliações sobre a possibilidade de os governos regionais não conseguirem atingir a meta do ano, como foi admitido recentemente pelo secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin. Também não quis comentar a possibilidade de os novos governadores acelerarem as despesas agora no segundo semestre, depois da fase de início de gestão administrativa.

Arno Augustin tem declarado que, se os estados e municípios não conseguirem alcançar a meta do ano, o governo federal fará um esforço adicional para cobrir a diferença dos governos regionais.

Maciel evitou fazer comentários sobre eventuais dificuldades que o governo pode ter em 2012 para o cumprimento da meta de superávit primário do setor público. Instado a comentar a possibilidade de o governo não cumprir a meta cheia, ele respondeu: “um ano de cada vez”.

Relação dívida/PIB – O Banco Central informou ainda que a relação dívida líquida/PIB deve fechar julho em 39,5%, ante 39,7% em junho. Para a dívida bruta, o BC projeta que deverá fechar o mês em 55,7% do PIB, ante 56% do PIB em junho.

Gastos com juros – Impulsionado pelo aumento na taxa básica de juros (a Selic) e pela inflação mais alta, além do natural aumento do estoque da dívida, o gasto com juros do setor público de 119,7 bilhões de reais no primeiro semestre foi o mais alto da série para o período.

Nos seis primeiros meses de 2011, a Selic acumulada foi de 5,53% (ante 4,3% em igual período de 2010) e a inflação foi de 3,87% (ante 3,09% nos seis primeiros meses do ano passado). Como variou mais e ainda referencia a maior parcela da dívida, o impacto da Selic na conta de juros foi maior do que os demais.

No acumulado em doze meses, em termos nominais, o gasto com juros também foi o maior da série. Somente no mês passado, essa conta registrou o pior resultado para o mês na série, iniciada em 2001.

Embora o gasto com juros tenha ficado bem mais alto neste ano, o déficit nominal tem se comportado melhor por conta do reforço no superávit primário do setor público. Dessa forma, o déficit nominal em junho foi o mais baixo para o mês desde 2007 e, no primeiro semestre, o menor para o período desde 2008. No acumulado em doze meses, o resultado nominal em proporção do Produto Interno Bruto (PIB) é o mais baixo desde dezembro de 2008.

(com Agência Estado)