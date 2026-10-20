ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Economia do Chile perde força sob Kast, e projeção de crescimento cai para menos de 1%

Atividade recuou em agosto, desemprego chegou a 9,6% e Banco Central prevê expansão de até 0,75% em 2026

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 19h01
Homem de cabelos grisalhos, terno azul-marinho e gravata vermelha, discursando em um púlpito de madeira com microfones, gesticulando com a mão esquerda aberta. Ao fundo, cortinas azuis e uma bandeira do Chile
O presidente do Chile, José Antonio Kast. 02/07/2026 -  (SANTIAGO MAZZAROVICH/AFP)
Continua após publicidade
Economia do Chile perde força sob Kast, e projeção de crescimento cai para menos de 1% Priorize VEJA no Google

A economia chilena encolheu em agosto e deve crescer menos do que o previsto no início do ano. O Imacec, indicador mensal de atividade do Banco Central, caiu 1% em relação a agosto de 2025 e 0,7% ante julho, descontados os efeitos sazonais. Foi a segunda queda anual consecutiva.

O resultado levou o Banco Central a reduzir sua projeção para o PIB de 2026. Em setembro, a estimativa passou de uma faixa entre 1% e 1,75% para outra, de 0,25% a 0,75%.

O governo prevê crescimento de 0,7%, ante os 1,8% estimados anteriormente. Parte dos analistas já considera a possibilidade de o país terminar o ano sem crescimento ou em contração.

Mineração derruba atividade

A queda de agosto foi puxada pela mineração, que recuou 17,4% em 12 meses, sobretudo devido à redução na extração de cobre.

Siga
Continua após a publicidade

O Banco Central cita menores teores do minério, manutenções em unidades produtivas e condições climáticas adversas.

A produção chilena de cobre caiu 7,7% entre janeiro e agosto, na comparação com o mesmo período de 2025, segundo dados da Comissão Chilena do Cobre (Cochilco) publicados pelo El País.

Continua após a publicidade

Outros setores tiveram desempenho melhor. O Imacec não minerário avançou 1,4% em 12 meses, com alta do comércio e dos serviços. O resultado, porém, não compensou a retração da mineração.

O Diario Financiero informou que, após a divulgação do dado, consultorias reduziram suas estimativas de crescimento para o ano.

Continua após a publicidade

No segundo trimestre, o PIB caiu 0,2% em relação ao mesmo período de 2025. Na comparação com os três meses anteriores, com ajuste sazonal, ficou estável. O produto não minerário cresceu 0,7% em 12 meses, segundo o Banco Central.

Desemprego aumenta

A taxa de desemprego chegou a 9,6% no trimestre móvel de junho a agosto, um ponto percentual acima do registrado um ano antes. O número de ocupados diminuiu 0,9%, enquanto a quantidade de pessoas desocupadas aumentou 13%. O índice é o mais alto em mais de cinco anos, segundo a imprensa chilena.

O desemprego já estava elevado quando José Antonio Kast assumiu a Presidência, em março: era de 8,9%, de acordo com o El País. A taxa atual reflete, portanto, uma piora acumulada ao longo de vários meses.

Continua após a publicidade

A inflação também segue acima da meta de 3% do Banco Central. O índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em setembro e acumulou alta de 4,1% em 12 meses.

A autoridade monetária prevê que a inflação se aproxime de 3% no segundo trimestre de 2027. Em agosto, os salários reais cresceram 3,4% em 12 meses, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas.

Continua após a publicidade

Kast apresentou um plano para criar mais de 100 mil empregos até 2027. Para 2026, a projeção oficial do governo é de crescimento de 0,7% do PIB.

Publicidade
TAGS:
Chile
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).