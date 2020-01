Economia da China tem pior desempenho em 30 anos e cresce 6,1%

A China divulgou os dados de crescimento do país em 2019 nesta sexta-feira, 17. O avanço econômico do país desacelerou para o nível mais fraco em quase 30 anos em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. Como esperado, o crescimento caiu a 6,1% no ano passado, de 6,6% em 2018, mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas. Embora ainda forte para padrões globais, e dentro da meta do governo, foi a expansão mais fraca desde 1990.

Este ano é crucial para que o Partido Comunista cumpra seu objetivo de dobrar o Produto Interno Bruto (PIB) e a receita na década até 2020, transformando a China em uma nação “moderadamente próspera”. Políticas de estímulo são esperadas este ano, conforme Pequim tenta ampliar o investimento e a demanda. Mas dados divulgados nesta sexta-feira também mostraram que a segunda maior economia do mundo terminou o ano um pouco mais firme depois que a trégua comercial reanimou a confiança empresarial e medidas para o crescimento parecem finalmente ter começado a fazer efeito.

O PIB do quarto trimestre subiu 6,0% sobre o ano anterior, estabilizando ante o terceiro trimestre, embora ainda o mais fraco em quase três décadas. E a produção industrial, investimento e vendas no varejo subiram mais do que o esperado em dezembro. Na comparação trimestral, o crescimento entre outubro e dezembro foi de 1,5%, mesmo ritmo dos três meses anteriores.

A produção industrial cresceu 6,9% em dezembro sobre o ano anterior, ritmo mais forte em nove meses, enquanto as vendas no varejo avançaram 8,0%. O investimento em ativo fixos subiu 5,4% no ano todo.