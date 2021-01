Economia da China, epicentro inicial do coronavírus, cresce 2,3% em 2020

A velocidade de recuperação está ligada a dois principais motivos. O primeiro foram as medidas para contenção da pandemia, com o isolamento de cidades, proibições de deslocamentos entre regiões do país e lockdowns. As medidas duras, que fizeram a economia chinesa despencar 6,8% no primeiro trimestre do ano, ajudaram a diminuir a disseminação da doença no país. Além disso, os estímulos do governo e a aceleração da produção nas fábricas para fornecer produtos a muitos países potencializaram a recuperação.

Segundo dados divulgados pelo governo Chin, no 4º trimestre, o PIB cresceu a uma taxa de 6,5%, na comparação com o mesmo período do ano passado, mostrando uma ganho de ritmo frente ao avanço de 4,9% no 3º trimestre.