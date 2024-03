Economia brasileira se manteve como 9ª maior do mundo em 2023

Com um crescimento de 2,9% do PIB em 2023, o Brasil se manteve na nona colocação da lista das maiores economias do mundo, de acordo com ranking calculado pela agência Austin Ratings com base nos dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O resultado do PIB brasileiro foi divulgado nesta sexta-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Economia (IBGE). O total de riquezas geradas no Brasil somou 10,9 trilhões de reais no ano passado. O valor, convertido para dólares, representa 2,28 trilhões, o que mantém o Brasil atrás da Itália, França e Reino Unido, países que o antecedem na lista.

A lista das 10 maiores economias passou de 2022 para 2023 sem mudanças, e segue liderada pelos Estados Unidos, donos de 25% da riqueza global, com um PIB de 28 trilhões de dólares, e pela China, com 18,6 trilhões de dólares, uma fatia de 17% do PIB mundial. O PIB brasileiro segue representando 2,1% do total.

Nos melhores momentos, entre 2010 e 2014, o país já chegou a ser a sétima maior economia do mundo, de acordo com a Austin Rating. Em 2022, chegou cair à décima terceira posição – como o ranking é calculado em dólares, o Brasil se prejudicou da forte desvalorização de sua moeda entre 2020 e 2022, quando a cotação do dólar chegou a se aproximar dos 6 reais e o valor do PIB brasileiro convertido para a moeda internacional despencou.