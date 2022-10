“É um portal que se abre na hora certa”, diz Guedes sobre entrada na OCDE

O Governo Federal explicou nesta quinta-feira, 6, o processo de organização do Brasil para ingresso na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o atual estágio do processo de acessão, que consiste no ato de efetivação do Brasil como país-membro da Organização após avaliação das políticas públicas brasileiras e do alinhamento do país às boas práticas internacionais. O evento contou com a presença dos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira; Economia, Paulo Guedes; Relações Exteriores, Carlos França; e o Secretário-geral, Luiz Eduardo Ramos.

A OCDE aprovou em junho deste ano o plano de adesão do Brasil ao grupo, que reúne as economias mais industrializadas do mundo. Desde então, o Brasil trabalha na redação de um memorando necessário para começar efetivamente as negociações com a entidade. “O ingresso do Brasil na OCDE vai ajudar para que possamos lidar com nossos gargalos e ineficiências, o famoso custo-Brasil. Vamos ter acesso a melhores práticas internacionais em diversas áreas, não apenas na área comercial e econômica, mas também ambiental, energética, e muitas outras”, disse o ministro das Relações Exteriores, Carlos França.

Dos 262 instrumentos normativos necessários para entrar na OCDE, o Brasil preencheu 108, tem 47 sob aprovação e 77 para readequação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil está bem à frente de outros candidatos para ingressar na OCDE. “O secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, ele não pode dizer isso, mas ele tem insinuando que o Brasil está à frente dos demais candidatos”, disse. O ministro Paulo Guedes também aproveitou o momento para exibir o desempenho econômico do Brasil frente aos demais países, afirmando que o Brasil deve ser considerado um porto-seguro. “O Brasil está entrando no grupo de economias mais avançadas, é o caminho da prosperidade. No momento em que nosso continente está desmanchando, o Brasil aparece como porto-seguro”, disse. Guedes definiu a entrada para a OCDE como um “portal que se abre na hora certa”, evidenciando o descolamento da recuperação econômica do país das demais economias após os choques gerados pela Covid-19 e pela Guerra no Leste Europeu. As economias passam pela reconfiguração de suas cadeias produtivas, enquanto o Brasil decola e se mostra protagonista no aspecto ambiental, alimentar e será decisivo para a segurança energética do mundo”, conclui Guedes.

Mas, o aspecto ambiental ressaltado por Guedes é um dos principais entraves para os países que integram o bloco. A negociação com a OCDE pode encontrar muitas barreiras, em especial porque muitos países europeus possuem uma imagem negativa do país nas questões ambientais, tema que é central na Europa. Além do prejuízo ambiental gerado pelo atual governo, o presidente Jair Bolsonaro travou alguns desentendimentos com alguns países, como a França e a Alemanha, e pouco avançou na negociação e construção de relações diplomáticas nos últimos quatro anos.

A OCDE tem sinalizado que será mais exigente e deve esperar “mais ação e menos promessa” do país, que vem sendo alvo de duras críticas da imprensa nacional e internacional pela irresponsabilidade ambiental, embora cresce o incomoda com as possibilidades de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença o pleito e peça a reabertura de alguns acordos, como do Mercosul-União Europeia. Além das questões ambientais, o governo enfrenta sérias acusações de irresponsabilidade pelos demais países da OCDE devido ao negacionismo do presidente no enfrentamento da Covid-19 e o não cumprimento da lei fiscal do país com a quebra do teto de gastos.

