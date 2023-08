“É preciso inverter a lógica”, diz Lula sobre taxar fundos de super-ricos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta terça-feira, 29, a taxação de fundos exclusivos. Segundo o presidente, a medida é “justa e sensata”. Na segunda-feira, 28, o governo federal enviou para o Congresso Nacional uma medida provisória que muda a tributação dos fundos fechados, exclusivos para clientes de alta renda e conhecidos como fundos dos super-ricos, e outra que altera a taxação do capital aplicado em offshores (no exterior). A previsão é arrecadar até 54 bilhões de reais até 2026 com as novas fontes de receita.

“Essas pessoas ganham muito dinheiro e não pagam nada de imposto de renda. Então, é importante que as pessoas compreendam que o estado de bem-estar social que existe na Europa, em outros países, há uma contribuição mais justa do pagamento do imposto de renda”, disse o presidente sobre a taxação do super-ricos. Lula disse que espera o Congresso Nacional “ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres”. As declarações foram durante a edição desta semana do Conversa com o Presidente, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

