É o momento para comprar dólar e euro? Muitos brasileiros acham que sim

A recente valorização do Real teve um grande impacto na procura por moeda estrangeira em espécie no mês de março, com a venda de dólar e euro disparando no mês e batendo novos recordes. Os dados são do Itaú Unibanco. O montante das duas moedas comprado pelos clientes aumentou 60% na comparação com fevereiro, que já havia registrado uma forte alta em relação aos meses anteriores.

O movimento também é acompanhado pela flexibilização das viagens ao exterior, com diversos destinos retirando restrições de viagem para turistas – o que colaborou para que as vendas alcançassem números superiores inclusive aos de antes da pandemia.

A venda de dólar espécie no Itaú cresceu 63% em março em relação a fevereiro, quando foi registrado o pico anterior; na comparação com março de 2021, o aumento é gigantesco: quase 22 vezes maior. O euro segue caminho semelhante: as vendas da moeda em espécie foram 55% maiores em março na comparação com o mês anterior, e 35 vezes maiores que o mesmo período do ano passado.

Segundo o site Melhor Câmbio, que compilam informações sobre compra e venda de moeda em casas de câmbio, o dólar turismo é comercializado a 4,95 reais nesta segunda-feira, 11, já considerando o IOF em casas de câmbio de São Paulo. No começo de janeiro, a moeda era vendida a 5,77 reais. Já o euro para viagem, hoje a 5,40 reais, estava cotado na casa dos 6,63 reais em janeiro.