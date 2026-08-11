Durigan molda plano econômico de Lula sem garantia de ficar na Fazenda

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Dario Durigan, ministro da Fazenda, centraliza a criação do programa econômico para um possível quarto mandato de Lula. Ele propõe mudanças fiscais e promete superávit, apresentando medidas a investidores. No entanto, sua permanência no cargo após a eleição não está garantida, gerando uma contradição na campanha.

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Dario Durigan assumiu papel central na construção do programa econômico de um eventual quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro discute com o presidente mudanças no arcabouço fiscal e foi escalado para apresentar a bancos e investidores as medidas que poderão ser adotadas a partir de 2027.

Entre as propostas em avaliação estão a redução de 2,5% para 1,5% do limite anual de crescimento real das despesas e a criação de novos gatilhos para conter gastos obrigatórios. Durigan também defende a redução de benefícios fiscais e um ajuste concentrado no lado das despesas.

Na Expert XP, o ministro prometeu entregar superávit primário de 0,5% do PIB em 2027, melhorar o resultado fiscal “custe o que custar” e estabilizar a dívida pública até 2030. Nas últimas semanas, passou a defender que o próximo governo apresente, logo depois da eleição, o detalhamento das medidas necessárias para cumprir essas metas.

A influência sobre o programa, porém, não veio acompanhada de garantia de permanência. Durigan não recebeu de Lula qualquer compromisso de que será reconduzido à Fazenda caso o presidente seja reeleito, apurou o Radar Econômico.

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A situação cria uma contradição dentro da campanha: o ministro se tornou o principal formulador e vendedor do ajuste fiscal prometido para o próximo mandato, mas ainda não sabe se será responsável por executá-lo. Publicamente, Durigan afirma que a discussão sobre sua continuidade está fora do radar.

Durigan assumiu a Fazenda em 20 de março. Caso deixe o governo em 31 de dezembro, terá permanecido apenas 287 dias no cargo — a passagem mais curta pelo ministério entre todos os governos Lula e a mais breve desde a gestão de Eduardo Guardia, em 2018.