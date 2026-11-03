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Durigan defende ajuste gradual e descarta proposta de limitar juros

Ministro da Fazenda critica ideia de André Lara Resende e afirma que discussões com Lula não justificam temor do mercado

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h23
Dario Durigan
Na agenda tributária, o ministro informou que terá uma reunião com Lula para discutir a medida provisória que fixa as alíquotas do Imposto Seletivo. (//Reprodução)
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (3) que o governo discute um ajuste gradual nas contas públicas e que a proposta do economista André Lara Resende de limitar os juros não está em avaliação pela equipe econômica. As declarações ocorrem após a iniciativa receber apoio de integrantes do PT e provocar reações no mercado financeiro.

“O presidente Lula não tem agenda com outros economistas; ele tem tido agenda comigo. E nas agendas comigo, nós não estamos tratando de nada que justifique ao mercado ter uma posição de medo. Nós estamos tratando de um ajuste gradual, que respeite os compromissos de campanha”, disse.

Durigan não detalhou as medidas em estudo. O debate envolve a conciliação entre a melhora das contas públicas e os compromissos sociais assumidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha. O ministro também negou que Lara Resende tenha encontro marcado com o presidente.

“Não há agenda nenhuma fixada com o presidente. Do meu ponto de vista, é uma ideia incipiente que foi colocada para debate público, mas não é uma proposta a ser avaliada ainda”, afirmou.

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Proposta de juros recebeu apoio no PT

Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, apresentou em artigo publicado em setembro uma proposta de coordenação entre as políticas fiscal e monetária. A primeira trata das receitas e despesas do governo. A segunda envolve o controle da inflação, principalmente por meio da taxa básica de juros, a Selic.

O economista defende a criação de um Conselho Fiscal e Monetário para estabelecer diretrizes e metas de médio prazo. O Banco Central manteria autonomia operacional para executar a política de juros, dentro dessa estrutura.

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A proposta prevê reduzir gradualmente a taxa básica para cerca de 7,5% ao ano em 12 meses e, posteriormente, alcançar um patamar entre 3% e 5,5%. O desenho inclui um planejamento fiscal de longo prazo para compatibilizar a queda dos juros com a trajetória da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) defendeu as ideias nas redes sociais no domingo (1º). Durigan, porém, apontou problemas na formulação e afastou sua adoção pelo governo.

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“E tem várias deficiências, do meu ponto de vista, vários problemas que estão colocados e que eu mesmo, a minha equipe vai poder conversar com ele, com outros economistas, como já temos feito, mas não há nada nesse sentido sobre a mesa”, disse.

Indicações ao Banco Central

O ministro também afirmou que ainda não discutiu com Lula novas indicações para a diretoria do Banco Central após a eleição. Os critérios para a escolha dos nomes serão técnicos, sem mudança na orientação adotada até agora.

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“Nós não tivemos nem espaço de conversar com o presidente sobre novas indicações para o Banco Central. Isso vai ser feito com rigor técnico, como sempre foi feito, com diferentes perfis, mas sempre técnicos e os melhores para aquelas posições”, afirmou.

Durigan também negou ter tratado de sua sucessão na Fazenda com o presidente.

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Imposto Seletivo pode ser enviado ao Congresso

Na agenda tributária, o ministro informou que terá uma reunião com Lula para discutir a medida provisória que fixa as alíquotas do Imposto Seletivo. O texto poderá ser encaminhado ao Congresso ainda nesta terça-feira.

A proposta em preparação prevê preservar, durante 2027, a carga tributária atualmente cobrada dos setores afetados por meio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Para a transição, o governo também pretende propor uma alteração constitucional que permita manter a cobrança do IPI em janeiro.

“A ideia que a gente tem é também, em acordo com os setores, uma extensão do IPI para esses setores exclusivamente durante o mês de janeiro e, a partir do mês de fevereiro, a gente teria o início da incidência do Imposto Seletivo”, afirmou.

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