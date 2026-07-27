Durigan chama Milei de ‘palhaço’ e diz que Brasil está melhor que a Argentina
Ministro da Fazenda rebateu críticas do presidente argentino à política fiscal brasileira e descartou uma recessão em 2027Por Ligia Moraes SEGUIR SEGUINDO 27 jul 2026, 09h21 | Atualizado em 27 jul 2026, 09h35
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de “palhaço” nesta segunda-feira, 27, ao rebater críticas feitas pelo argentino à economia brasileira. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jornal, de Pernambuco.
“O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta”, afirmou Durigan.
O ministro também citou o baixo nível de desemprego, a inflação, os resultados da balança comercial e a produção agrícola do Brasil. “Não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar apocalipse, que vai ter problema”, declarou.
Milei esteve em São Paulo no fim de semana para participar da convenção do PL que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência. Durante o evento, o argentino criticou a política fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o Brasil caminha para uma crise da dívida pública.
“Hoje o Brasil caminha para uma crise de dívida derivada do fato de que Lula não fez o ajuste fiscal que a situação exigia e agora está piorando para ter chances de vencer”, disse Milei. “O esbanjamento, cedo ou tarde, se paga. Esperemos que pague aquele que o causou, perdendo nas urnas em outubro.”
O presidente argentino também chamou Lula de “presidiário” e se referiu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como “lixo careca”. A declaração contra Moraes ocorreu depois que o magistrado negou um pedido para que Milei visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro.
As falas provocaram reação do governo brasileiro. O Itamaraty convocou o embaixador argentino no Brasil para manifestar repúdio às declarações. As relações entre Lula e Milei são marcadas por divergências políticas e econômicas desde a posse do argentino, em dezembro de 2023.
Durigan descarta recessão
Durante a entrevista, Durigan reconheceu que os juros elevados devem reduzir o ritmo da atividade econômica brasileira, mas afastou a possibilidade de uma recessão em 2027.
“Nossa projeção é de 2% [de alta do PIB em 2027], mas tem gente falando em 1%. Não é recessão. Taxa de juros alta tem esse papel, desaquecer a economia. A economia vai desacelerar, mas falar em recessão é um exagero”, afirmou.
O ministro disse que o nível dos juros afeta famílias, empresas e produtores rurais, além de elevar o custo do governo para refinanciar a dívida pública.
“Não estou dizendo que está tudo resolvido. Juros altos afetam todo mundo, agricultores, famílias e empresas. Eu tenho que pagar juros altos para rolar a dívida, e isso me incomoda muito”, declarou.