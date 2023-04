A investidores portugueses, Lula diz que Selic atual é um problema do país

A Selic está em 13,75% desde agosto do ano passado, isto é, há seis reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Esse é o maior percentual dos juros desde 2016, e com isso o Brasil conta com a maior taxa de juros real do mundo. A próxima reunião do Copom acontece no início de maio e o governo pressiona pela redução dos juros, centrando a pressão em críticas de Lula, como esta feita em Portugal.

O Banco Central utiliza os juros para tentar desacelerar a inflação e trazê-la para a meta. A projeção para o IPCA do ano é de 6,04%, o que representa um estouro no teto da meta, que é de 4,75% para 2023. No acumulado dos últimos 12 meses até março, o IPCA está em 4,65%, dentro do teto.

Nos países da Zona do Euro, como Portugal, as taxas de juros começaram a subir em julho do ano passado, passando de uma taxa zerada para 3,5%. O aperto monetário, como nas outras economias mundiais, tem fundo inflacionário. Na Zona do Euro, a inflação acumulada em 12 meses está em 6,9%. Em Portugal, a taxa é de 8,6% para o período.

Investimento

Na véspera, o primeiro-ministro português, Antonio Costa, anunciou um investimento bilionário do Brasil para a área de energia. As empresas EDP e a Galp, vão investir 5,7 bilhões de euros no Brasil (equivalente a mais de 30 bilhões de reais). Os investimentos focam em energias renováveis. No caso da EDP, a produção será focada em hidrogênio verde em uma planta no Ceará.