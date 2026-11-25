Os juros elevados e as dificuldades de acesso ao crédito têm limitado a capacidade de investimento das pequenas e médias empresas brasileiras.

Levantamento realizado pelo G4 com 700 empresários mostra que 62% dos entrevistados operam com restrições de caixa, dos quais 51% relatam dificuldades financeiras e 11% classificam sua situação como crítica.

Apenas 9% afirmam estar investindo ativamente nos negócios, enquanto 68% pretendem restringir o volume de investimentos ou adiar decisões à espera de uma melhora do cenário econômico.

O custo do dinheiro está entre os principais obstáculos à expansão dos negócios. Para 58% dos empresários consultados, a taxa Selic teve impacto negativo sobre as operações nos últimos 12 meses.

Desse total, 30% classificaram os efeitos como muito negativos e 28% como negativos.

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Paralelamente, 38% registraram aumento da inadimplência dos clientes, comprometendo a entrada de recursos e a capacidade de honrar compromissos financeiros.

O levantamento foi realizado em um cenário de deterioração das condições financeiras do setor produtivo.

Em setembro, o Brasil atingiu o recorde de 9,4 milhões de empresas inadimplentes, alta de 12% em relação ao mesmo período de 2025.

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Juntas, elas acumulavam 248 bilhões de reais em dívidas negativadas, segundo dados divulgados neste mês pela Serasa Experian.

As micro e pequenas empresas concentravam 95,2% dos negócios inadimplentes, o equivalente a 8,9 milhões de estabelecimentos.

As dívidas desse grupo somavam 214 bilhões de reais, com uma média de aproximadamente 24 mil reais por empresa.

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Crédito mais caro e restrito

O quadro de dificuldades financeiras se agravou com a interrupção do ciclo de redução dos juros pelo Banco Central.

Em novembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a Selic em 13,75% ao ano, encerrando uma sequência de cinco cortes consecutivos iniciada em março.

Desde o começo de 2026, a taxa básica recuou apenas 1,25 ponto percentual.

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A decisão ocorreu em meio à deterioração das perspectivas para a inflação.

O Banco Central projeta uma alta de 5,6% nos preços em 2026 e de 4,7% em 2027, ambos os índices acima do limite superior de tolerância da meta, de 4,5%. O cenário reduz o espaço para uma flexibilização da política monetária no curto prazo.

A inadimplência bancária também evidencia a diferença nas condições financeiras das empresas de diferentes portes.

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Em setembro, a taxa entre micro, pequenas e médias empresas alcançou 6,1%, ante 0,7% entre as grandes companhias.

O saldo das operações de crédito destinadas aos negócios de menor porte atingiu 1,326 trilhão de reais, equivalente a 48% da carteira empresarial considerada pelo levantamento.

O Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central, publicado em outubro, identificou uma desaceleração do crédito empresarial, particularmente entre as companhias de menor porte.

O aumento do risco de inadimplência levou as instituições financeiras a adotar critérios mais restritivos para a concessão de empréstimos.

Nesse contexto, programas públicos de garantia e financiamento, como o Pronampe, continuam respondendo por uma parcela relevante das novas operações.

Na pesquisa do G4, mais de um terço das empresas que buscaram empréstimos ou capital de giro nos últimos 12 meses relatou dificuldades de acesso aos recursos.

Entre aquelas que não conseguiram contratar financiamento, o elevado custo dos juros foi o principal motivo apontado.

Os bancos tradicionais permanecem como a única fonte de crédito para 46% dos entrevistados.

Geração de empregos perde força

As restrições financeiras também começam a se refletir nas decisões de contratação. Entre os empresários consultados, 5% afirmaram ter reduzido o quadro de funcionários em razão das dificuldades de caixa.

Embora 26% ainda considerem a contratação de profissionais uma prioridade para os próximos 12 meses, outros 24% indicaram preferência pela substituição de mão de obra por recursos tecnológicos.

A desaceleração das contratações já aparece nas estatísticas do mercado de trabalho.

Entre janeiro e julho de 2026, as micro e pequenas empresas brasileiras criaram 592 mil empregos formais, ante 870 mil no mesmo período do ano anterior, uma redução de 32%.

O desempenho tem implicações para o conjunto da economia. Em setembro, o Brasil contabilizava 24,08 milhões de micro e pequenas empresas, responsáveis por 94% dos negócios em atividade no país.

Confiança empresarial em queda

O Índice de Confiança das Micro e Pequenas Empresas encerrou setembro em 85,3 pontos, abaixo dos 89,1 registrados no início do ano e dos 90,9 alcançados em março.

Resultados inferiores a 100 pontos indicam predominância de pessimismo.

A procura por financiamento também perdeu ritmo. Em setembro, a demanda empresarial por crédito cresceu apenas 0,6% em relação ao mesmo mês de 2025, após avanços de 17,6% em julho e de 5,3% em agosto.

No acumulado de 12 meses, entretanto, a expansão ainda era de 9,9%.

Entre as micro e pequenas empresas, o crescimento alcançou 10%.

A pesquisa do G4 concentra 73% dos entrevistados nas regiões Sudeste e Sul, com predominância de empresas dos setores de serviços, comércio, tecnologia e indústria.

Do total de participantes, 53% administram negócios com faturamento anual de até 5 milhões de reais, enquanto 42% estão à frente de companhias com receitas superiores a esse patamar.