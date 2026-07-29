Dos milhões aos diamantes raros: veja os anéis de noivado mais caros das celebridades

Não são apenas os casamentos luxuosos que fazem parte da vida das celebridades de Hollywood. Muito antes da cerimônia, um acessório costuma roubar a cena: o anel de noivado. Com diamantes gigantes, pedras raras e designs exclusivos, essas joias movimentam cifras milionárias e se transformam em verdadeiros símbolos de luxo.

O anel mais valioso já usado por uma celebridade pertenceu à atriz Grace Kelly, que mais tarde se tornou princesa de Mônaco. Presente do príncipe Rainier III, a joia da Cartier é avaliada atualmente em cerca de 38,8 milhões de dólares. A peça traz um diamante de mais de 10 quilates com lapidação esmeralda, acompanhado por diamantes baguette cônicos nas laterais.

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Entre as joias mais impressionantes da atualidade está a de Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo. O anel possui um diamante oval de 37 quilates e, segundo especialistas, pode valer entre 2 milhões e 5 milhões de dólares. Quem também investiu pesado no pedido de casamento foi Jeff Bezos. O fundador da Amazon presenteou Lauren Sánchez com um anel de diamante rosa de 30 quilates, com lapidação cushion, estimado entre 3 milhões e 5 milhões de dólares.

Já Taylor Swift, que se casou recentemente com o jogador de futebol americano Travis Kelce, no Madison Square Garden, apareceu usando um anel de diamante de 10 quilates com lapidação brilhante, montado em um aro de ouro e criado por Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry. A joia teria custado aproximadamente 1 milhão de dólares.

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Outros nomes também figuram na lista dos anéis de noivado mais caros de Hollywood. Jennifer Lopez, Serena Williams e Kim Kardashian exibiram joias avaliadas em milhões de dólares e, somadas, elas podem alcançar entre 16 milhões e 18 milhões de dólares.

A lista ganhou recentemente um novo nome. A cantora Madison Beer ficou noiva do quarterback do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, com um anel que, segundo estimativas, pode chegar a 5 milhões de dólares, reforçando a tendência de joias cada vez mais exclusivas e valiosas entre as celebridades.