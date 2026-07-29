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Dos milhões aos diamantes raros: veja os anéis de noivado mais caros das celebridades

De Grace Kelly a Taylor Swift, joias milionárias chamam atenção pelo tamanho das pedras, raridade dos diamantes e valor que pode ultrapassar US$ 38 milhões

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 14h46 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h25
LAPIDAR - Grace Kelly, logo antes de viver um conto de fadas em Mônaco: e quem prestaria atenção nos dedos da atriz?
LAPIDAR - Grace Kelly, logo antes de viver um conto de fadas em Mônaco: e quem prestaria atenção nos dedos da atriz? (Fotos MGM/Collection ChristopheL/AFP; Cartier/.)
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Não são apenas os casamentos luxuosos que fazem parte da vida das celebridades de Hollywood. Muito antes da cerimônia, um acessório costuma roubar a cena: o anel de noivado. Com diamantes gigantes, pedras raras e designs exclusivos, essas joias movimentam cifras milionárias e se transformam em verdadeiros símbolos de luxo.

O anel mais valioso já usado por uma celebridade pertenceu à atriz Grace Kelly, que mais tarde se tornou princesa de Mônaco. Presente do príncipe Rainier III, a joia da Cartier é avaliada atualmente em cerca de 38,8 milhões de dólares. A peça traz um diamante de mais de 10 quilates com lapidação esmeralda, acompanhado por diamantes baguette cônicos nas laterais.

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Entre as joias mais impressionantes da atualidade está a de Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo. O anel possui um diamante oval de 37 quilates e, segundo especialistas, pode valer entre 2 milhões e 5 milhões de dólares. Quem também investiu pesado no pedido de casamento foi Jeff Bezos. O fundador da Amazon presenteou Lauren Sánchez com um anel de diamante rosa de 30 quilates, com lapidação cushion, estimado entre 3 milhões e 5 milhões de dólares.

Já Taylor Swift, que se casou recentemente com o jogador de futebol americano Travis Kelce, no Madison Square Garden, apareceu usando um anel de diamante de 10 quilates com lapidação brilhante, montado em um aro de ouro e criado por Kindred Lubeck, da Artifex Fine Jewelry. A joia teria custado aproximadamente 1 milhão de dólares.

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Outros nomes também figuram na lista dos anéis de noivado mais caros de Hollywood. Jennifer Lopez, Serena Williams e Kim Kardashian exibiram joias avaliadas em milhões de dólares e, somadas, elas podem alcançar entre 16 milhões e 18 milhões de dólares.

A lista ganhou recentemente um novo nome. A cantora Madison Beer ficou noiva do quarterback do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, com um anel que, segundo estimativas, pode chegar a 5 milhões de dólares, reforçando a tendência de joias cada vez mais exclusivas e valiosas entre as celebridades.

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